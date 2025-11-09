時代遅れになってない？40代からの若返り＆スタイルアップが叶う「ロングブーツ」最新コーデテク
「ロングブーツ＝もう古い？」と思っている人、実は損しています。この秋冬、ロングブーツは再びトレンドの中心に。でも、昔の感覚のまま履いてしまうと“おば見え”まっしぐら…。今っぽく見せるコツは、シルエットと合わせ方の更新にあります。そこで今回は、40代からでも自然に若返り効果とスタイルアップを叶える「ロングブーツ」の最新コーデテクを紹介します。
“ぴったりブーツ”は卒業。今どきは“ゆる筒シルエット”で抜け感を
脚にフィットするブーツは一見スタイルアップ効果がありそうですが、実はシルエットが古く見える原因に。今年はふくらはぎに少しゆとりのある“ゆる筒ブーツ”がトレンドです。スカートやワンピースの裾からちらっと覗かせることで、重たさを回避しつつ抜け感をプラスできます。
カラーは黒やこげ茶よりも、ベージュやグレージュなど淡い色を選ぶと、肌なじみがよくやさしい印象に。自然体で“若返り”を感じる大人のバランスです。
“ミディ丈スカート×ロングブーツ”で脚長＆上品見え
今年のロングブーツは“丈バランス”が命。40代女性におすすめなのは、ひざ下〜ふくらはぎ中間までのミディ丈スカートとの組み合わせ。スカートの裾がブーツに軽くかかることで、脚のラインを自然にカバーしながら脚長効果を演出します。
トップスはコンパクトめにまとめて重心を上げると、全体がすっきり。ジャケットやショートコートを合わせれば、通勤にも使える上品なスタイルに仕上がります。
素材と色で差をつける。“スエード×ニュアンスカラー”が旬顔
今季は、素材で印象を変えるのも上級テク。ツヤのあるレザーよりも、マットで柔らかい質感のスエード素材が大人の余裕を引き出します。グレーやモカ、アイボリーといった“ニュアンスカラー”を選ぶことで、肌映りが明るくなり若見え効果も。
小物も同系色でまとめると統一感が出て、全身が高見えします。上品さをキープしつつ、今年らしいトレンド感を手に入れるなら、素材とカラー選びは必須ポイントです。
ロングブーツは、選び方と合わせ方をアップデートすれば“時代遅れ”どころか、“今いちばん頼れるアイテム”に。抜け感と上品さを意識することで、若返りとスタイルアップを両立できます。この秋冬は、あなたらしい旬なコーデで街を軽やかに歩いてみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています
