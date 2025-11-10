◆バスケットボール◇全国高校選手権大会静岡県予選 ▽女子決勝 浜松開誠館６５ー５６市立沼津（９日・静岡県武道館）

女子決勝が行われ、浜松開誠館が市立沼津を６５―５６で破り、１０連覇を飾った。第１クオーター（Ｑ）は４点ビハインドだったが、第２Ｑ以降、粘りのディフェンスで相手攻撃を封じた。攻撃ではＵ１８女子日本代表の前川桃花主将（３年）を中心に得点を重ね、県内大会２７連覇を達成。全国大会（ウィンター杯、東京）は１２月２３日に開幕する。

試合終了のブザーがアリーナに響くと、紙テープが舞った。浜松開誠館が粘る市立沼津を振り切って前人未踏のＶ１０を達成だ。県内高校の公式大会連覇も２７に伸ばし、先輩たちから受け継いだ「女王」の看板を守り抜いた。

頼りになる主将が勝利をたぐり寄せた。残り４分、６点差に詰め寄られた場面で、２４秒を使いながら前川が３ポイントラインの外からシュート。「ドライブでゴール下に相手の守りが良くて行けなかった」。９点差に広げるビッグショットで流れを引き戻し、１１度目のウィンター杯出場を決めた。

苦しみながらつかんだ栄光だった。ＰＧの牧田知紘（２年）が膝を痛めて欠場するなどベンチメンバーにけが人が続出。垣内優希奈（２年）は左肩脱臼をしながら試合に出続けた。準決勝（８日）の浜松学院興誠戦で、前歯を折って試合途中に病院に運ばれた１７６センチのセンター・舟久保汐（１年）はこの日、痛み止めを服用してスタメン出場し、リバウンドで貢献。まさに、満身創痍（そうい）での勝利だった。

傷だらけのチームを支えたのが背番号４。三島正敬監督（５０）は「１０年間で一番、苦しい大会だった。３年生が少ない中、前川が一人で背負ってくれた」と主将をたたえる。２月の県新人大会は優勝こそしたが、決勝リーグで東海大静岡翔洋に敗れ、県内公式戦の連勝が１６５でストップ。前川は「ここで（今大会の）１０連覇は逃してはいけない。プレッシャーはあったので、うれしさより安堵感でいっぱい」と目尻を下げた。

次は全国だ。「目標はベスト４。笑って終われるように一戦一戦、勝っていきたい」。過去最高の８強を超えて学校の歴史を塗り替える。

（塩沢 武士）