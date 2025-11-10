公衆電話の使い方を学ぶ授業が5日、佐賀県伊万里市の小学校で行われました。携帯電話が普及し、あまり見かけなくなったにもかかわらず、使い方を学ぶ理由とは。



■児童

「もしもし。」



伊万里市の大坪小学校では、小学5年生およそ80人が公衆電話の基本的な使い方を学びました。



■児童

「あ、受話器。」

■講師

「そうそう。」

「受話器を耳に当てて。」



ただ、使ったことがない児童もいました。

1990年度には全国で83万台余りの公衆電話が設置されていましたが、2024年度はおよそ9万6000台にまで減少しました。



携帯電話が普及したことで、公衆電話はあまり見かけなくなっています。ただ、ひとたび災害が起きると、携帯電話よりも優先的につながり、停電しても利用できることから、命をつなぐ通信手段となります。



子どもたちが学んだのは、基本的な使い方だけではありません。

■森野里奈記者

「災害用伝言ダイヤル171は、自分の名前や状況などを30秒間録音して、家族などに伝えることができます。」



災害用伝言ダイヤルでは「171」のあとに電話番号を指定して、メッセージを録音すると、家族などが再生して安否を確認することができます。



■児童

「避難所は大坪小学校です。ケガは特にありません。」



家族の間で、入力する電話番号をあらかじめ決めておくことが大事です。

■児童

Q.家族の電話番号を知っていますか？

「知りません。」

「親の番号は知らないです。」



モバイル社会研究所が去年11月に行った調査では、同居する家族の電話番号を覚えていない人は半数を超えていました。

■児童

「あまり使わないのですが、災害時にはとても役立つのでいいなと思いました。」

「親に連絡先を聞いて覚えて、いつ災害が起きても使えるようにしたいです。」



NTT西日本のホームページでは、公衆電話の設置場所を調べることができます。家の周りの公衆電話の場所を確認しておくことが、もしもの時への備えになります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月5日午後5時すぎ放送