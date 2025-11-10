「運命の人」に裏の顔が…？39歳婚活女性が直面した「最低クズ男」の最悪な嘘【作者に聞く】
39歳の春子は「結婚したい」「子どもがほしい」と願いつつも、7年付き合った彼氏と別れたばかり。マッチングアプリで同い年の会社員・晃平と出会い交際をスタートさせるが、彼の不審な言動が増え、想像を絶する嘘が隠されていた…。
電子書籍が発売され注目を集める漫画『結婚したい39歳の私と最低クズ男の最悪なウソ』。作者のミロチさん(@mirochi8989)に制作秘話を聞いた。
■「小さな違和感」が大きな闇に…結婚に焦る女性のリアル
ミロチさんのお気に入りのシーンは、「結婚したいあまり、元彼と晃平を比べて無理やりポジティブに言い聞かせるシーン」だという。「結婚を焦るリアルな感情だなと思います」と、その心理描写にこだわりを見せる。また、ラストシーンも自身で描いていてグッときたといい、「泥沼な結末をぜひ読んでほしい」と語った。
本作で伝えたかったことについて、「小さな違和感に目を瞑ると、次に目を開いたときには大きな違和感となっていて、押し除けることが難しくなっている」と、結婚に焦るあまり見落としてしまう危険性を指摘。「年齢を意識しすぎて自分の価値を見誤ることのないよう、相手を選ぶ際に少しでも参考になればうれしいです」と、読者へのメッセージを込めた。
39歳という年齢、結婚願望、出産のタイムリミットなど、デリケートな部分に触れているが、実話に基づいているため、一例として見てほしいと語る。
予想外の「最悪なウソ」に驚かされる本作。結婚・出産への思いや女性ならではの苦悩も描かれており、参考になる内容も多い。まだの人はぜひ一度読んでみてほしい。
