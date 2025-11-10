切らず、煮込まず、待つだけ。レンジで叶える10分ごはん【パナソニック】のオーブンレンジがAmazonに登場中‼
つくりおきも、解凍も、ワンボウルで。忙しい毎日に、時短の味方【パナソニック】のオーブンレンジがAmazonに登場!
パナソニックのオーブンレンジは、忙しい毎日を支える便利な機能を多数搭載した電子レンジ。 週末にまとめて調理できる「つくりおき」メニューでは、日持ちに配慮した簡単レシピが手軽に作れる。
マイクロ波をらせん状に放射する「解凍」機能は、食品の中心から穏やかに加熱することでムラを抑え、下ごしらえしやすい状態に整える。
包丁もコンロも使わず、耐熱ガラス製ボウルに材料を入れるだけで完成する「ワンボウル調理」では、「パスタ10分」「中華10分」「煮物10分」「やみつき野菜4分」などの自動メニューに対応。下ごしらえした食材をセットすれば、2〜3人分の定番メニューが短時間で仕上がる。
調味料の投入タイミングや加熱のコツはメニューごとに異なるが、手順はシンプルで、調理初心者でも扱いやすい設計となっている。日々の食事づくりを効率化しながら、手軽においしさを引き出す一台。
