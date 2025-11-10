からあげを食べたい。

いまや、からあげは日本人の国民食といっていいのではないか。定食屋では絶対定番おなじみメニューだし、専門店も増えてきた。それでいて各家庭にはそれぞれの秘伝のレシピがあったりする。

ベースは誰が見てもわかるほどに統一されていて、その実は千差万別。ラーメンもギョウザもからあげも、こうした類いの食べ物は国民食になるべくして、といったような存在なのだ。

そんな中でもすっかり定着しているご当地からあげといえば、中津からあげだ。中津といっても大阪梅田の隣の駅のことではなくて、九州は大分県にある中津である。さっそくからあげを食べに、飛行機に乗って中津に行こう。



大分県“ナゾのからあげの終着駅”「中津」には何がある？

中津は大分県北部、周防灘に面する町だ。玄関口のターミナルは日豊本線の中津駅である。

大分県内ながら時間的には北九州市の小倉駅が近く、特急「ソニック」ならば30分ちょっと。九州最大のターミナル・博多駅からも1時間30分ほどで着く。

交通の便やらもろもろを考えると、福岡空港から中津を目指しても悪くない。

そんなこんなで頭の中をからあげでいっぱいにして、よだれ滴る特急「ソニック」で中津駅。県境の山国川を渡るとすぐに、中津駅に到着する。

特急も停まる大分県北の主要駅、さすがに立派な2面4線の高架駅だ。

ホームに降り立てばからあげのかほり…ではなく？

ホームに降り立てば、さっそくどこからか漂う香ばしいからあげのかほり……と期待していたのに、まったくそんな気配はなかった。

それどころか、ホームには「日本一長いハモの椅子」などというものがあって、「中津名物ハモ料理」などと書かれている。あれれ。

いやいや、ホームの時点でからあげを期待するのは気が早すぎた。高架下の改札を抜ければきっと。

ところが、改札の向こうで待ち構えていたのはからあげでもハモでもなくて、あの人でした。

かの慶應義塾大学の創設者、福澤諭吉先生である。

中津は福澤諭吉の出身地だとかで、北口の広場の真ん中にはとてつもなく大きな諭吉先生像が建ち聳え、駅舎の壁には『学問のすゝめ』の有名なあの一節（「人の上に人を造らず〜」というあれ）。

駅舎の中には「壱万円札の肖像が交代しても福澤諭吉先生の偉業は永久に不滅です」などと大書されたパネルが展示されている。この文言、巨人ファン、長嶋ファンが考えたのだろうか。

ともかく、中津駅はからあげどころか福澤諭吉先生だらけなのだ。

中津市では、壱万円札の肖像交代を機に諭吉先生の業績を改めて後世に伝える「不滅の福澤プロジェクト」なるものを展開しているらしい。

そういえば確かに、肖像交代時には去りゆく諭吉先生よりも新たに登場した渋沢栄一ばかりにスポットが当たったような。

もちろんみんな、長年お世話になった（というかいまもだいぶお世話になっている）諭吉先生のこと、忘れてはいませんよ。

そんなこんなの中津駅。諭吉先生が見下ろす北口広場の脇には、アーケード商店街の入口がある。

線路と並行、西に向かって伸びていて、日ノ出町商店街という。

中津の商店街を歩いてみる

駅に近い東側には居酒屋やカラオケ店などが並んでいて、それなりに賑やかな雰囲気だ。

ただ、西の出口へと進んでゆくにつれて、シャッターの降りた店が目立つようになる。これが平日の昼間だからなのか、それとも果たして。

日ノ出町商店街を西に抜けると、日豊本線の高架の脇に「トライアングルパーク」というちょっとしたイベントスペースのようなものがあった。

さらにその先、高架沿いを進んで行くと、今度は北に向かって新博多町商店街のアーケード。こちらもシャッターが目立つのは日ノ出町商店街と似たようなものだ。

これは中津そのものが廃れているというよりは、駅を中心とした古くからの市街地の空洞化なのだろう。

だいたいいまでは地方都市のほとんどはクルマ社会。駅とその周辺を核とする一帯から、町の中心は郊外のロードサイドへと移っている。中津も例に漏れず、ということだ。

ただ少なくとも、駅前から続くアーケード商店街とその周辺が、昭和の昔の中津の中心、最も賑わっていた一帯だったことは間違いなさそうだ。

新博多町のアーケードを抜けると、クルマ通りの多い県道へ。すぐ近くにはそれと交差するもうひとつの県道があって、その名も「福沢通り」だ。

福沢通りには何がある？

その名の通り、この道をまっすぐ北に進んでいった先には福澤諭吉先生の旧邸があるらしい。歩道も広く、中津市街地のメインストリートなのだろう。

実際、福沢通りの周辺には近世以来の面影を留める町並みが広がっている。

東側は寺院が集まる寺町で、それに隣接してスナックなどが集中する歓楽ゾーンもあった。

福沢通り西側はいかにも鍵形の街路があったりして、川沿いには中津城。諭吉先生も輩出した、中津藩10万石の城下町である。

中津という町は、古くから豊前国の中心だった。豊前国は福岡県東部と大分県北部の旧国名だ。同じ大分県でも県都の大分市は豊後国に属する。

日豊本線、特急はともかく各駅停車はその多くが中津駅を境に運転系統が分かれている。小倉駅からは中津止まり、大分駅からも中津止まり、といった具合だ。

日常的な結び付きは同じ県内の大分よりも、小倉方面の方が強いのだろう。それは同じ豊前国だったから、というところにたどり着くのかもしれない。

偉人だらけの中津の歴史

中津をはじめとする大分県北部の一帯は、古代は宇佐神宮、中世には大内氏や大友氏ら戦国武将によって支配を受ける。秀吉が九州を平定してからは、黒田如水が入って中津城を築城。続く細川氏の時代に城下町の整備が進んだという。

その後は小笠原氏の時代を経て、江戸時代の半ばから譜代の奥平氏が入って幕末まで続いている。

奥平氏はなかなかの名君も多かったようで、蘭学を奨励して『解体新書』翻訳者の前野良沢なども輩出している。

下級藩士出身ながら重用されて身を立てた福澤諭吉先生が出たというのも、開明的な土地柄ゆえなのか。

近代以降の中津は、製糸業の町になってゆく。旧藩主奥平氏が福澤諭吉の助言を受け入れ、士族の娘を富岡製糸場に派遣。彼女たちの指導によって、本格的に中津での製糸業がスタートしたという。

1897年に大分県内初の鉄道駅として中津駅が開業すると、駅の南にはのちのカネボウ、北にはのちの富士紡の工場ができ、工業都市として発展していった。

アーケードの商店街やスナック街といった中心市街地も、工場で働く人たちで賑わっていたに違いない。戦後には鉄鋼業も進出し、中津は工業都市として全盛期を迎えたのである。

工場跡には何があるのか

ところが、そうした時代がいつまでも続くほど世の中は甘くない。駅前の紡績工場は閉鎖される。

先んじて1970年代に閉鎖されたカネボウの工場跡地は市役所や公園などに生まれ変わった。旧市街地に面する北口とは反対の、工場エリアの南口。かつては殺伐とした空気もあったのだろうか。

ただ、工場閉鎖後の再開発によって丸吉百貨店が開店するなど、新たな中津の顔としての姿を整えていった。

2000年には閉店し、すでにビルも取り壊されて結婚式場になってしまっているが、戦後の一時代を築いた中津駅前のシンボルだった。

北口の富士紡の工場はカネボウよりも長続き。しかし、1985年に火災で焼失してしまい、閉鎖を余儀なくされた。1998年、その跡地にオープンしたのがゆめタウン。駅の近くのショッピングモールである。

からあげの町にケンタッキーが…？

この頃には町の中心は郊外のロードサイドへと移っており、ゆめタウンも駅からのお客を当て込んでというよりは、広大な駐車場を抱えてクルマで訪れるお客をターゲットにしているのだろう。

ちなみにこのゆめタウンには、中津市内で唯一というケンタッキーフライドチキンが入っている。そう、本来の目的、中津はからあげの町。おかげでケンタッキーは中津で苦戦を強いられたという。

はじめてケンタッキーが中津に進出したのは1990年のこと。地元のからあげ店は脅威に感じたというが、敗れたのはケンタッキーの方だった。売り上げ不振を理由に1995年に撤退。以後、中津では「からあげがケンタッキーに勝った」と言い伝えられてきた。

そんな中、2007年になってゆめタウンへのケンタッキー出店だった。開店当初は上々の売り上げ、いまも営業しているあたり、それなりに繁昌しているのだろう。

というか、ケンタッキーとからあげ、どっちを食べようかと選ぶようなものなのか。なんだか別物、といった印象があるのですが、みなさんはいかがでしょうか。

からあげ店には辿り着けず…

ともあれ、中津はいまもからあげの町。戦後まもない時期、食糧難対策で養鶏が奨励された中で、満州から引き揚げてきた人が本場・中国風のからあげを伝えたのがことのはじまりだとか。

以後独自の改良を重ね、1970年代から専門店も増えてゆく。工業都市だったのも、パンチのあるからあげが好まれた理由だろうか。

その頃にはすでに町の中心は郊外のロードサイドへと移りつつあった。だから、いまでも中津のからあげ店は駅周辺よりは郊外の国道沿い。なんとか本場のからあげを、駅前や駅ビルで食べられるような設え、していただけると助かるなあと思った次第である。

まあともかくこと中津駅に限って言えば、花より団子、からあげより諭吉先生。諭吉先生が1枚あれば、からあげなぞいくらでも食べられる……などといったら、さすがに無粋に過ぎるといったところでしょうか。

