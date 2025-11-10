スウェーデン王立科学アカデミーからノーベル化学賞を受けた北川進・京都大学特別教授（74）が、「文藝春秋」12月号でインタビューに応じた。

目に見えない微細な孔を無数に持ち、特定の気体などを効率よく貯蔵・分離できる高機能な多孔性材料「金属有機構造体」の開発が評価されて受賞に至った北川氏。受賞後の記者会見で「空気は目に見えない金」「気体に期待してください」とユーモアを交えた発言で会場を沸かせた。

実験の「失敗」から発見…当初は批判され悔しさも

発見のきっかけは、実験の「失敗」。密に詰まった結晶を作ろうとしたところ、解析をしていた学生から「これ、孔が開いていますよ」と指摘され、「これを機に、密な材料から孔の開いた材料研究に舵を切りました」（北川氏）。

だが、当初は「こんな孔の開いた材料を作ってもうまく扱えない」と批判され、講演をしたところ、ある学界の長老からドンと肩をぶつけられたこともあるという。

中でも忘れられないのが、由緒ある国際会議・ゴードン会議に招かれて講演した1997年のことだった。

「質疑応答の時間に『そんなものは不安定で存在するはずがない』『解析が間違っている』などと次々と批判を浴びました。完全に狼狽して、途中から英語が頭に入ってこなくなったくらいです。

他の参加者はロッジで寝泊まりするのですが、僕は開催日ギリギリまで予約しなかったせいで、屋根裏部屋をあてがわれました。夏でも涼しい気候の地域でしたが、その年はなぜか暑く、悔しさがこみ上げて汗か涙か分からないものを流しました」（北川氏）

その後、次第に研究が認められるようになり、1年間に何千もの関連研究の論文が出るようになった多孔性材料。11月10日（月）発売の「文藝春秋」12月号では、その発見の端緒となった「失敗」を発見の契機にできた理由、研究を応用した企業「アトミス」がインドネシアで進める高圧ガス容器の実証実験や、壮大なエネルギー革命のビジョンまで、8ページにわたって掲載されている（月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」では11月9日に先行公開）。

