『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）

「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。

そんな大野さんの最期の日々に密着した感涙のノンフィクション『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）が好評発売中。

今回は本の中から、1980年に米国で「メイク・ア・ウィッシュ」の活動が始まるきっかけを描いた場面を抜粋して紹介する。

「余命1カ月」を宣告され、体重が減り、衰弱が進む

すっかり細くなった腕を伸ばしてマイクを握ると、演壇の大野寿子は語り始めた。

「すっごい楽しみにしてきたんです。指折り数えながら、この日までは頑張るぞって。それはどうしても伝えたいことがあったからです」

顔にははち切れんばかりの笑みが浮かんでいる。

襟なしの白いシャツに青のカーディガンをはおり、黒いロングスカートをはいている。

髪は若いころからショートで、最近は染めるのをやめたため輝くようなグレイヘアである。

首元から遠慮がちにのぞくネックレスは、半年前に亡くなった親友、竹林道代の形見分けである。道代と一緒にここに立っているつもりだった。

2024年7月6日は梅雨の半ばにありながら、関西は朝から快晴である。神戸・三宮近くのキリスト教施設には約60人の聴衆が詰めかけた。講演のタイトルは「夢に向かって一緒に走ろう」だった。

寿子が「この日までは」と語ったのには理由がある。寿子は末期の肝内胆管がんで、10日前には医師から「余命は1カ月ほど」と宣告されていた。千葉県浦安市の自宅から神戸まで来られるかどうか、最後まで不安だった。

体重はかつての50キロから40キロに減り、157.5センチの身長にしてはかなり細い。衰弱は進んでいる。

今夏は特に暑い日が続き、神戸はこの日、最高気温が34度になった。普段は自宅で、介護用ベッドに体を横たえ、車椅子も使い始めている。吐き気に襲われるのも珍しくない。

難病の子どもの夢をかなえる非営利団体（NPO）「メイク・ア・ウィッシュ」日本支部（MAWJ）の活動に携わってちょうど30年になる。夢を追った子の姿を紹介する講演は多い年には200回を超えた。病気を抱え、明日をも知れない体となっても、演壇に立つと元気を取り戻せるのが不思議だった。

「王将」の餃子でもてなされたが、すぐに箸を置いた

「アドレナリンが出るのかな。しゃきんとする。だから無理してでも行こうと思ったの」

さすがに9月に予定していた分はキャンセルしたため、これが生涯最後の講演になる。

前の日の朝、自宅を出て、新幹線で午後、京都に入った。長男の二村太郎が同志社大学で地理学を教えている。関西で用事があるときは前日に太郎宅に泊まるのが常だった。余命宣告されて以降、京都に来るのは初めてである。

寿子は小麦粉などをベースにした「粉もん」と呼ばれる料理が好きだった。この晩も中華チェーン店「王将」の餃子でもてなされたが、すぐに「これで十分」と箸を置いた。太郎は「抗がん剤治療をやめたばかりだから、食欲がないのかな」と思った。

関西に来るのはこれが最後になりそうだ。寿子がそう感じているのは、口ぶりからも伝わってきた。翌日午前、神戸に向かうため、太郎夫妻と一緒に家を出るとき、飼われている柴犬の名を呼び、こう言った。

「タビ、さようなら。これが最後になるかもしれないね」

JR三ノ宮駅（神戸市中央区）の改札を出るとすぐ、寿子は進藤尚子の姿を目に留めた。

「暑いのに来てもらっちゃった。甘えてごめんね」

「そんなことありませんよ。甘えてもらってうれしいです」

骨髄性白血病で小学5年生だった息子を喪う

進藤は04年8月5日、小学5年生だった長男圭吾を亡くしている。前年の3月に急性骨髄性白血病と診断され、神戸市内で入院した。04年7月になると、衰弱が進み、ほとんど食べられなくなる。

夢は「家族で東京ディズニーランドに行きたい」だった。MAWJの支援を受け、その夢をかなえてちょうど2週間後、帰らぬ人となった。

「体力が弱っていたんですが、あのとき、ホテルで弟妹と一緒にトランシーバーで遊んだんです。病気だから弟妹と一緒にいることさえ難しい状態でした。今でも思いだすと正直つらい。でも、最後にあの機会を作ってくれた寿子さんたちには、心から感謝しています」

息子を亡くしてしばらくしたとき、進藤は関西のホテルで寿子の講演を企画した。そのとき、「会いたかったのよ」と抱きしめられたのが忘れられない。喪失感にさいなまれた心を温かな色に染めてもらった。

最後の思い出となったディズニーランド旅行からちょうど20年になるこの夏。恩人ががんになりながら講演に挑もうとしている。どんな支援も惜しまないと誓い、車で迎えに来たのだ。

泣きながら自問しました。「なぜ私の子なの？」

難病の子の夢をかなえようと米国でNPO「メイク・ア・ウィッシュ（MAW）」が設立されたのが1980年である。前年の2月、西部アリゾナ州スコッツデールに住む、7歳の少年クリス・グレシャスが白血病と診断される。警察官になるのを夢見ながらも、体は衰弱するばかりだ。

その夢を知った地元警官がクリスに制服を着せ、名誉警察官に任命する。小さなクリスはヘリコプターに乗って市内上空を巡回し、駐車違反の取り締まりまでやった。クリスは母のリンダとこんな会話を交わしたという。

「ママは僕を本物の警官だと言ったよね」

「そうよ、あなたはこれからもずっと警官でいるのよ」

警察が正式な制服を届けた2日後、クリスは帰らぬ人となった。地元警察は名誉職員葬でクリスを送る。

コミュニティがクリスの夢を実現し、それがMAW設立につながった。母のリンダはMAWにこんな手紙を寄せている。

〈息子のクリスが白血病と診断されたとき、私は泣きながら自問しました。「なぜ私の子なの？」

最も辛かったのは、何が起こっているのかというクリスの質問に答えることでした。

（夢を叶えたとき）クリスはそれまでで一番幸せそうでした。再び生き返り、希望と喜びと驚きに満ちた子どもになりました。

その日、クリスは医者のこと、入院生活、そして痛みさえも忘れてしまったのです。このときの喜びは言葉では言い表せません。だからこそ、私は病気のことよりも、クリスのウィッシュ（希望）を今でも忘れずにいます。（一部抜粋）〉

夢の実現を手助けした子どもは3000人を超える

夢を実現する過程で、子どもたちは病気と闘う勇気や希望を見いだしていく。その笑顔は子どもから家族や医療者にも広がる。それをサポートするのがMAWだった。

86年には英国でも設立され、海外にもそのネットワークを広げていく。日本支部は92年12月、沖縄在住の米国人女性スーザン・アルブライトによって設立された。

93年には「メイク・ア・ウィッシュ インターナショナル」が生まれ、各国の組織が連携する体制もできた。現在では米国のほか約50カ国・地域で、ボランティアが難病の子どもたちを支援している。80年以降、夢をかなえたケースは世界で約61万5000件になる。

事務局が沖縄から東京に移った94年、寿子はスタッフとしてその活動に携わり、98年からは初代事務局長を務めた。夢の実現を手助けした子どもは3000人を超える。子ども（ウィッシュ・チャイルド）やその家族（ウィッシュ・ファミリー）からすると、寿子は暗闇の中で「夢」という明かりをともし、それを実現してくれる「かなえびと」であった。

2016年に65歳で退職した後も理事として講演を続け、子どもたちの姿を伝える伝道師役を果たしてきた。寿子がやっているのは、笑顔の種をまく活動だ。そのため自身を「種まきおばさん」と称している。

小倉孝保（おぐら・たかやす）

1964年滋賀県生まれ。ノンフィクション作家。88年毎日新聞社入社。カイロ、ニューヨーク両支局長、欧州総局（ロンドン）長、外信部長などを経て論説委員兼専門編集委員。2014年、日本人として初めて英国外国特派員協会賞受賞。『柔の恩人「女子柔道の母」ラスティ・カノコギが夢見た世界』（小学館）で第18回小学館ノンフィクション大賞、第23回ミズノスポーツライター賞最優秀賞をダブル受賞。著書に『がんになる前に乳房を切除する 遺伝性乳がん治療の最前線』（文藝春秋）、『中世ラテン語の辞書を編む 100年かけてやる仕事』（角川ソフィア文庫）、『35年目のラブレター』（講談社文庫）などがある。

