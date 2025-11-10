〈「痛みさえも忘れた」亡くなる2日前に小学5年生が叶えた夢――白血病の少年が念願の警察官になれた瞬間に発した言葉とは〉から続く



「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。

今回は本の中から、筋ジストロフィ―という難病に冒されながらも、必死になって夢を叶えた一人の少年のエピソードを抜粋して紹介する。

覚醒していないと言われても、心はしっかり起きていた

2024年元日には石川県・能登地方を中心に地震が発生した。寿子は自分に何ができるかを考えたようで、メールには私のコラムへの感想のほか、災害支援をしているNPOについての感想も記されていた。

そして、1月の終わりには、こんなメールが入る。

〈1／26 吉村和馬くんが亡くなりました。

昨年倒れて40分もの心肺停止状態から奇跡的に命を取り止め、2ヶ月後に医学的には覚醒していないけど自宅へ帰ることができました。

それから7ヶ月、たくさんのヘルパーさんやボランティアさんに支えられながら、家族とまた吉村ファミリーを愛する友人たちとの時間を過ごしました。〉

和馬は全身の筋肉が弱っていく難病と闘いながら、子どものころにMAWJの支援で夢をかなえた。寿子は長年、京都市内に暮らす家族と交流し、私にも時折、その様子を伝えてきた。その和馬が29年の生涯を閉じた。

〈覚醒していないと言われても呼べば目を開けるし、こっちを見るし、お風呂に入ればニコニコするし、笑うし、心はしっかり起きていたなと思います。

会いたい人に会い、家族で仲間と過ごし、その7ヶ月は神様からの贈り物の時間でした。

ジグソーパズルのピースが全部埋まり しっかりと和馬くんの人生が出来上がり、召されました。悲しいけどどこか清々しい。感謝でいっぱい。〉

「もう一生、笑うことはないんやろな」

和馬は1994年に生まれた。父伸と母由理が結婚してから8年目である。目のくりっとしたかわいい子で、周りから「モデルになれるんと違う？」と言われた。伸は「真に受けて、写真館のモデル募集に応募したんですが、あきませんでした」と言う。

和馬の体が普通ではないと最初に気付いたのは幼稚園の先生だった。つかんだ物を簡単に落とす。他の子と違い、立ち上がるときに体を手で支える。病院の検査でデュシェンヌ型筋ジストロフィーと診断された。筋肉の機能に不可欠なたんぱく質の設計図となる遺伝子が変異し、徐々に運動機能が衰える。かつては二十歳前後に亡くなるとされた難病だ。伸は病気を知ったころを回想する。

「どないしたらええんかと途方にくれました。誰にも相談できひんし、和馬を寝かせた後、毎晩夫婦で泣いていました」

母の由理も「もう一生、笑うことはないんやろな」と思った。

寿子によると、難病の子を持った家族の反応はさまざまだ。結束する家族がいる一方、受け止められずにばらばらになるケースもある。この家族はまさに「結束」型だった。

夫婦は毎晩、話し合い、出した答えが、家族で歩く「旅」の実行だった。伸が説明する。

「家の中におったら落ち込んでしまいます。だから、和馬が歩けるうちに、同じ方向を見て、歩こうと思ったんです」

休日を利用し、阪急電鉄・烏丸（京都）から数駅ごとに、三宮（現・神戸三宮）を目指す。スタートは2000年7月1日、和馬は幼稚園の年長だった。生まれて間もない妹真綾はベビーカーに乗っている。

烏丸駅周辺は伸のホームグラウンドで、古くから知っている店も多い。

「懐かしいわ。久しぶりやのに、変わってへんわ」

和馬が言う。

「パパ、楽しそうやね」

京都の街が家族を元気づける。初日は約30分かけて、隣の大宮駅まで歩いた。ゆっくりでも、一駅ずつでも、あきらめずに歩き続ければ、必ず三宮駅にたどり着ける。伸は思った。

「遠い将来を見るのではなく、目の前にある時間を存分に楽しもう」

甲子園球場で赤星憲広選手に迎えてほしい

そして、スタートから4年。兵庫県に入ると和馬の脚は衰え、04年9月23日からは車椅子に乗らざるを得なくなった。阪急神戸線の塚口〜武庫之荘駅間の約2.4キロである。伸は日記にこう書いた。

〈病気の進行は恐ろしいもので、（中略）自力で歩行できるのは十数メートルというところまで来てしまいました。（中略）残念ながら今回から車イスを使用することにしました。ルールは基本的に自走で行く、そして坂などで無理そうな所だけ妹の真綾が助けるということにしました。〉

車輪を自分で動かすため、手にマメができる。

「お兄ちゃん、頑張って」

ベビーカーに乗っていた真綾は4年間で、和馬を励ますまでに成長していた。

そして、05年9月3日、家族は三宮にたどり着いた。そんなとき、MAWJから「夢が実現するかも知れない」と連絡が入る。

伸がMAWJに連絡したのは約2年前だった。家族はキリスト教徒である。由理が教会事務所にあった絵本を読み、組織の存在を知る。「しんちゃん、連絡してくれへん？」と夫に頼んだ。関西支部のボランティアから、夢を聞かれた和馬は、「甲子園球場で赤星憲広選手に迎えてほしい」と答えた。

俊足巧打でならし、01年から5年連続でセリーグ盗塁王に輝いた選手である。ちょうど和馬が阪急沿線を歩いているとき、赤星は盗塁を積み重ねた。

夢の実現は容易ではなかった。それでもMAWJはさまざまなルートから、阪神球団に働きかけ、OKが出た。和馬の最終目的地は阪神電鉄・甲子園駅（西宮）になった。

「治ったら一緒に走ろうな。一緒に走ったる」

旅の最後は06年6月、尼崎センタープール前駅から三駅先まで車椅子で行く。途中、緩い上り坂がある。和馬の握力は5歳違いの真綾の半分だ。暑さのためにバテてくる。由理は助けてやりたい気持ちを抑えて声を掛けた。

「和馬、どんな顔してる？ ええ顔してる？」

車椅子を懸命に動かす和馬を沿道の人たちが見守り、拍手を送っている。

「さあ、もうちょっとや。頑張り、頑張り」

家族は6年間、同じ目標に向かって歩みながら、悲しみやつらさをはね返してきた。将来よりも今を、「ええ顔しながら生きていこう」と思った。

和馬は坂を上り、甲子園まで「歩き」切った。球場で赤星に会うと、用意してきた手紙を渡す。

〈ぼくは病気で走れないので 病気が治ったら赤星さんみたいに走りたいです〉

赤星が答えた。

「治ったら一緒に走ろうな。一緒に走ったる」

家族みんなが「ええ顔」になった。

和馬はその後、こう話した。

「病気と出合って、神様から友だちや仲間をもらいました。早く治ってほしいけど、筋ジスはぼくのトロフィーです」

寿子は当時、事務局長の立場にあり、吉村ファミリーとの直接交流が始まったのは夢を実現した後である。寿子の講演会に呼ばれた和馬と伸が、聴衆を前に経験を披露したのが最初だった。その後、寿子は講演で、和馬が夢を実現する過程を記録した動画を紹介していく。

よほど馬が合ったのだろう。その後、互いに行き来したほか、SNSで近況を報告し合った。伸はこう語る。

「互いにキリスト教徒というのもあるかもしれへんけど、すーっと仲良うなりました。他者に対しあれだけ偏見のない人は珍しいんちゃいますか。和馬もそれを感じたんやろな。話せなくなってからも、大野さんが来ると、じっと顔を見つめてましたもん」

私へのメールで、和馬の死を寿子は「どこか清々しい」と表現していた。家族や仲間たちの愛情を存分に受けて旅立ったと確信できたからである。

小倉孝保（おぐら・たかやす）

1964年滋賀県生まれ。ノンフィクション作家。88年毎日新聞社入社。カイロ、ニューヨーク両支局長、欧州総局（ロンドン）長、外信部長などを経て論説委員兼専門編集委員。2014年、日本人として初めて英国外国特派員協会賞受賞。『柔の恩人「女子柔道の母」ラスティ・カノコギが夢見た世界』（小学館）で第18回小学館ノンフィクション大賞、第23回ミズノスポーツライター賞最優秀賞をダブル受賞。著書に『がんになる前に乳房を切除する 遺伝性乳がん治療の最前線』（文藝春秋）、『中世ラテン語の辞書を編む 100年かけてやる仕事』（角川ソフィア文庫）、『35年目のラブレター』（講談社文庫）などがある。

