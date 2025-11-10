きょうは日本付近が西高東低・冬型の気圧配置となる予想です。北日本の日本海側や北陸で雨や雪が強まりそうです。特に、北日本と東日本にはこの時期としては強い寒気が流れ込む予想で、雷雲が発達しやすくなるでしょう。強まる雨や雪に加えて、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。また、等圧線が縦縞模様で、北寄りの風が強まります。全国的に北風の冷たい一日で、夜は朝よりも冷えそうです。地震や津波で避難されている方も、できる限り暖かくなさってください。

■きょう10日（月）の全国天気

北海道は昼ごろになると平地でも雪に変わるでしょう。北陸や長野は冷たい雨で、高い山では雪が降りそうです。夕方以降は青森や盛岡も雨に雪が混じるでしょう。関東・東海もにわか雨がありそうです。各地、強い風にご注意ください。沖縄は曇りや雨で、風が強く海はしけるでしょう。

■きょう10日（月）の予想最高気温

関東から西は20℃前後まで上がる所が多いでしょう。東京都心など、きのう9日（日）より高くなる所もありますが、冷たい風で午後は一気に寒くなりそうです。

【きょう10日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 : 8℃ 釧路 :11℃

青森 :11℃ 盛岡 :12℃

仙台 :15℃ 新潟 :15℃

長野 :12℃ 金沢 :15℃

名古屋:18℃ 東京 :20℃

大阪 :19℃ 岡山 :18℃

広島 :19℃ 松江 :16℃

高知 :22℃ 福岡 :18℃

鹿児島:22℃ 那覇 :26℃

■台風26号予想進路

台風26号は金曜日ごろに沖縄へ最も近づく予想です。勢力は落ちるものの、台風とは別に前線の影響も受ける見込みで、台風と前線の組み合わせで雨雲が発達しやすくなりそうです。沖縄や奄美付近では水曜日から金曜日ごろにかけて、大雨に十分な注意が必要です。