【エディジャパン検証】前半は互角、後半で崩壊――アイルランドの巧戦に呑まれた「悪夢の再演」

ラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ3戦目は、アイルランドの首都ダブリンにあるアヴィヴァ・スタジアムで現地時間の11月8日夕刻に、アイルランド代表（世界ランキング3位）との間で行われ、ジャパンは10-41の大差で敗れた。両国代表の対戦成績は通算で、ジャパンの1勝12敗となった。

前週の南アフリカ代表スプリングボクス戦で完膚なきまでに叩き潰されたジャパンが心身両面でどこまで回復し、戦う集団としての矜持を取り戻しているのかが第一の興味だったが、その心配は杞憂だったようだ。観客の9割はアイルランド人という完全アウエーの環境下にあって、ジャパンの選手たちは雰囲気に飲まれることなく堂々と試合に臨んだ。

現在はランキング3位だが、長らく南半球の強豪たちを抑えてランキング1位を張り続けたアイルランドは、プレーのあらゆる局面で強いプレッシャーをかけてきたものの、オーストラリア代表と互角に渡り合ったことが自信になったのだろうか、ジャパンは序盤はフィジカルバトルに一歩も引けをとっていなかった。

しかしそこは試合巧者のアイルランド。前半6分にPGのチャンスを得て確実に3点を先制すると、ジャパンのCTBチャーリー・ローレンスが危険なタックルでシンビンを宣告された直後の前半20分には、お家芸とも言えるFW、BK一体となって、随所にデコイランやエキストラマンを絡める細かいパス回しで、ジャパンの防御網に穴を開け、SOジャック・クロウリーがトライを奪う。

最初のチャンスでいきなりアイルランドが「決めムーブ」を発動させたということは、アイルランドがジャパンのディフェンスを警戒し、実際に手を焼いていたことの証左であり、ジャパンの進歩をうかがわせるものだったろう。しかし、2本目に奪われたトライはいただけなかった。アイルランドはパス回しの最中、うまくパスが繋がらずボールが転々としたのだが、付近にいた選手はノック・フォワードと判断したのかボールにも、ボールを拾い上げたFLニック・ティモニーにも積極的にチャージしに行かなかった。結局このボールはノックフォワードでなく、ティモニーにトライを奪われてしまった。レフェリーが笛を吹くまではインプレーという基本中の基本が守れなかったが故の失点。ムダ以外の何者でもなかった。