もはやMVPは“届かぬ宝”　米記者が大谷翔平と怪物ソトの差を断言「勝負にならない。オオタニが引退するまで受賞できない」

MVP受賞が決定的と見られている大谷(C)Getty Images

二刀流スターはふたたび「最も価値のある男」として認められるのか――。現地時間11月14日に発表予定となっている全米野球記者協会（BBWAA）によるリーグ最優秀選手（MVP）の行方だ。

【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子

現時点で大谷が「受賞の最右翼」という見方が大半を示している。現地時間11月3日に発表となった最終候補には、年間56本塁打を放ったカイル・シュワバー（フィリーズ）と、「シーズン43-38（43本塁打＆38盗塁）」を達成したフアン・ソト（メッツ）とともにノミネートされた。

無論、ライバルの残したインパクトも特大だが、メジャー史上初となる「55-62（55本塁打＆62奪三振）」を記録した二刀流スターのそれはやはり“異次元”。近年のMVP投票における参考指標となっている「WAR」を見ても、大谷はリーグ断トツトップの9.4をマーク。シュワバー（4.9）とソト（5.8）の及ばぬ領域にいると言っていい。

ゆえに多くの識者も大谷の3年連続4度目の受賞を確信的に見る。そして、一部では「他の選手がどうすれば勝てるというのか――」という疑問すら湧き上がっている。米ニュース局『CNY Central』でリポーターを務めるアシュリー・ウェンスコスキ氏は、自身がホストを務めるポッドキャスト番組『Why Am I A Mets Fan』において「ソトは楽しみだけど、まぁオオタニが取るでしょうね。それは誰もが分かってる。なぜなら勝負にならないから」と断言。そして、今季の大谷の投打の成績を列挙した上で、こう持論を続けた。