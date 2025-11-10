³ô²Á¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤¿¤é°ìÀ¸¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌÙ¤«¤ë³ô¤ò¸«È´¤¯1¤Ä¤Î»ëÅÀ
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥×¥í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¡Ø³ô¥È¥ì¨¡¨¡À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î»×¹Í¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
ÇäÇã¹â¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼
¡¡³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ëËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¦¥½¥¯Â¤Î·Á¡×¤ä¡Ö¥À¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ü¥È¥à¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹¡¦¥Ç¥Ã¥É¥¯¥í¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Î·Á¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë»þ¡¢³ô²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÇäÇã¹â¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇäÇã¹â¤ÎÁý²Ã¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸º¾¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³ô²Á¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡ÖÇäÇã¹â¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÇäÇã¹â¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Î¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤ä¡Ö¿Íµ¤¤ÎÎ®¤ì¡×¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÇäÇã¹â¤¬Â¿¤¤¡á¿Íµ¤¤¬¹â¤¤
¡¡¡¦ÇäÇã¹â¤¬¾¯¤Ê¤¤¡á¿Íµ¤¤¬Äã¤¤
¡¡¡¦ÇäÇã¹â¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡á¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¡¡¡¦ÇäÇã¹â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡á¿Íµ¤¤¬Äã²¼¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¡¡¿Íµ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤Ä¤«¤à¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤Ï¤³¤¦Æ°¤¯¡½¡½¡ÖµÕ¥¦¥©¥Ã¥Á¶ÊÀþ¡×¤ÎË¡Â§
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ô²Á¤ÈÇäÇã¹â¤Î´Ø·¸¤ò¡ÖµÕ¥¦¥©¥Ã¥Á¶ÊÀþ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡°ÂÃÍ·÷¤Ç´×»¶¡×¢ª¡Ö¢°ÂÃÍ·÷¤ÇÇäÇãÁý²Ã¡×¢ª¡Ö£¹âÃÍ·÷¤ÇÂç¾¦¤¤¡×¢ª¡Ö¤¹âÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¸º¾¯¡×¢ª¡ÊºÆ¤Ó¡¤Ø¡Ë
¡¡¼¡¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µÕ¥¦¥©¥Ã¥Á¶ÊÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¹â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¸õ¡£
¡¡¹âÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¹â¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤¿¤é¡¢Àª¤¤¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¿Ãû¸õ¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇäÇã¹â¤ÎÊÑ²½¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Î¿´Íý¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÉ½¤ì¤ëÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Î¿´Íý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Î2¤Ä¤Î³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤Á¤é¤Î³ô¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤Î2¼Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¡Ä
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î2¼Ò¡¢¤É¤Á¤é¤â¡ÖµÕ¥¦¥©¥Ã¥Á¶ÊÀþ¡×¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
F¼Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ä
¡¡F¼Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ô²Á¤Ï²¼Íî¤·¡¢ÇäÇã¹â¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¥¦¥©¥Ã¥Á¶ÊÀþ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹âÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¸º¾¯¡×¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
G¼Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ä
¡¡G¼Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢ÇäÇã¹â¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¥¦¥©¥Ã¥Á¶ÊÀþ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¢°ÂÃÍ·÷¤ÇÇäÇãÁý²Ã¡×¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÃÍ·÷¤«¤é¡¢ÇäÇã¹â¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¡ÖÇã¤¤¡×¡£¹âÃÍ·÷¤ÇÇäÇã¹â¤¬¸º¾¯¤·¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¡ÖÇä¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
