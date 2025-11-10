70歳・元専業主婦「年金受給者となってからが私の現役時代」フリーランスの仕事と趣味を楽しむ老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、奈良県在住70歳女性のケースを紹介します。
同居家族構成：本人、夫（75歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：奈良県
現役時の職業：専業主婦
現役時の年収：0円
現在の預貯金：不明、リスク資産：2万円
これまでの年金加入期間：国民年金377カ月、厚生年金70カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：9070円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金280万円（年額）
その理由として「物価が高騰しすぎている。さらに年金から介護保険料が引かれ、健康保険料も支払わなくてはならないので、とても満足できる額ではない」とあります。
ひと月の支出は約15万円。年金だけで「毎月足りるように、必要な物以外には一切お金を使わないようにしている」おかげで、「何とか賄えている」と回答されています。
収入は「微々たる金額のため小遣い程度」だそうですが、「仕事をすることで社会の動きを直に感じるし、暇を持て余すこともない」と、働く意義を感じている様子。
年金生活では、極力お金を使わないことを心掛けている他、「時々、実家から野菜や米を送ってくれるのでとても助かっている」と、家族からのサポートも大切な支えになっているようです。
とはいえ「仕事量はとても少ない」ことにやや不満を感じる一方で「自由時間が多く、趣味を楽しむことができている」とも語っています。
なお今の生活では「健康面が一番不安。特に脳に関連する病が怖い。いつ襲って来るかが分からない。そうなったら、自分ではどうにもできずに家族に迷惑を掛けるのかと思うと、やりきれない」と胸の内を明かされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者本人：70歳女性
老齢基礎年金（国民年金）：6万7084円
「年金受給者となってからが私の現役時代」現役時代について伺うと、「主婦になる前に働いていた期間がとても短かった。そのため自身にとっては、年金受給者となって自分だけのお金ができ、パソコンスキルを上げ、仕事を獲得できるようになってからが現役時代。この時に頑張ったから、今でもわずかながら仕事ができている」とコメント。
