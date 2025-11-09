東京パラリンピックの閉会式でギターを演奏し、注目を集めた義手ギタリストのLisa13（リササーティーン）さん。好きなことを追求して道を切り開いてきたLisa13さんだからこそ、同じ先天性四肢障害をもつ子どもやその親に伝えたいことがあるといいます。また障害を持つ当事者として社会に感じる違和感とは──。

【写真】「カッコよくてセクシー」超ミニスカでギターを振りかざすLisa13さん ほか（9枚目/全12枚）

東京パラリンピック閉会式に出て意識が変わった

── 2021年に開催された東京パラリンピックの閉会式でギターを演奏し、一躍注目を集めました。参加されていかがでしたか。

Lisa13さん：今でも鮮明な思い出です。東京パラリンピックの閉会式に出るまでは、義手ギタリストであるというアピールをまったくしていなかったので、最初はなんで私にオファーが来たんだろうと思いました。あとになって、パラリンピックのキャスティング担当の方が、私のバンドの「Moth in Lilac（モス・イン・ライラック）」のインスタアカウントをフォローしてくれていたのがきっかけだとわかって、見ている人は見ているんだ！って、意識がシャキッとしました。

最初にオファーを受けたときはパラリンピックの閉会式だということは伏せられていて。目が見えないキーボードの子や、低身長のドラマーの子とか、障害がありつつ音楽を楽しんでる子たちと一緒に演奏するという内容でオファーがあり、おもしろそうだなと思って引き受けたんです。

それまで障害のあるミュージシャンに出会ったことがなかったので、私と同じような気持ちで音楽に取り組んでいる子たちがいるんだって、すごい新鮮でしたね。出演した後はかなり反響がありました。

東京パラリンピックで演奏を披露し、満面の笑顔！

── どんな反響がありましたか？

Lisa13さん：テレビ中継で私が先天性四肢障害だと紹介されたので、閉会式のすぐあとに、手がない子を持つ親御さんからインスタにDMがたくさん来ました。「勇気をもらいました」とか、「どうしたらLisa13さんみたいに、子どもに好きなことを見つけさせてあげられるでしょうか」ってメッセージをいただいて。先天性四肢障害で片手がなくても、こういうふうに活躍している人もいるんだって思ってもらえてよかったなと思いました。

それまではバンドのギタリストであり、ファッションモデルだったけど、あえて「義手ギタリスト」って名のることで同じような障害を持つ人に勇気を与えられるなら、アピールしていったほうがいいんじゃないかって使命感みたいなものが出てきて。そこから義手ギタリストとしての発信を始めました。

── 親御さんからの質問にありましたが、どうやったら障害のある子に好きなことをやらせてあげられると思いますか？

Lisa13さん：その子が「これが好き！」ってものを見つけることがいちばん重要だから、まずはいろんなものに興味を持たせたり、触れさせていくことが大事だと思います。そうしているうちに、私みたいにhideさんを見て「カッコいいからこうなりたい！」って思うかもしれないし。

── 選択肢をたくさん用意してあげることが大切ですよね。親御さんからは、他にどんな質問をされますか？

Lisa13さん：「子どもがこれから幼稚園に入園するのですが、社会にデビューするときに、障害を隠すのはいいことでしょうか、悪いことでしょうか」という質問もよく受けます。幼少期は特に「隠すか、隠さないか」って重たい問題のようで…。でも正解は、人によると思うんです。私はあっけらかんと障害をオープンにしてきたけれど、それは私のキャラクターや性格に合っていたところも大きいので。子どもたちには、「私みたいな人もいるよ」ってあくまで一例を見せてあげることしかできないから。

質問に対しては、「お子さんが隠したいようなら、隠すなと言われても嫌だと思うので、好きなようにやらせてあげてください。でも、私のように障害を持ちながら活動しているギタリストがいると知ったら、意識が変わるかもしれません」とお答えしています。

── Lisa13さんのお話を聞いていると、その子の気持ちを曲げずに、素直に育ててあげるほうがいいのかなと感じます。

Lisa13さん：そう思います。やっぱり、家族のコミュニケーションのなかで、子どもの気持ちを汲み取ってあげることがいちばん大切なんじゃないかな。

── 今も思い悩んだときはご両親に相談することが多いですか？

Lisa13さん：そうですね。悩むより前に両親に自分の思いを話していることが多くて。父も母もストレートな性格なので、オブラートに包まずにアドバイスをくれるんです。母から「そんなの気にしなければいいのよ～！」って言われると気が楽になるし、悩み自体がどうでもよくなってくるというか（笑）。深刻にとらえすぎないことも大事だなと思います。

メディアが「目立つ障害」を求めることで傷つく人がいる

── 障害を持つ当事者として、今の社会にどんな思いがありますか？

Lisa13さん：電車に乗っているときや、街中を歩いているときに、私の右手を好奇の目で見る人はやっぱりいて。私は何も思わないけれど、同じような障害を持っている人のなかには、そういう視線を向けられるのが嫌なタイプもいます。

あるとき、健常のお子さんが、私の右手を見て「どうしてあんな手なの？」って親御さんに聞いている場面に遭遇したんです。なんて答えるのかなと思っていたら、その親は何も答えずに、子どもを促してスーッとどこかへ行ってしまいました。こういうとき、手や足に障害のある人はどこにでも普通にいるということが、こんなにネットが発達していても浸透していないんだなと感じます。

「手がない人も足がない人もいる、いろんな人がいるのが普通だよね」っていう感覚が世の中に浸透したら、子どもたちの間で障害を理由にからかったり、いじめたりすることもなくなっていくはず。それこそ、ファッションモデルや女優にだって、手のない人が自然にいてもいいのにって思います。

東京パラリンピック以後、「義手ギタリスト」として積極的に発信するように

── たしかにメディアでの障害者の取り上げ方も、マイノリティということを強調するやり方が多いですよね。

Lisa13さん：私の場合、長袖を着てしまうと障害が目立たないから、健常者と障害者のはざまにいるような感覚もあるんです。以前、ファッションモデルとして障害がテーマのイベントから出演オファーをもらっていたのに、「義足のモデルのほうが目立つから、義足を全面に出すコンセプトにするね」と言われ、出演自体がキャンセルになったことがあって。

一般の人の目を向けるためにコンセプトを変えるっていうのは理解できるけど、障害が「映える」かどうかの度合いでどのモデルにするか決めるのはどうなんだろう？って。周りの障害のある友達に聞いても、そういうデリカシーに欠ける扱いをされたことが少なからずあるようです。

── 目立たない障害とまとめられてしまうと、「私の障害って軽く扱われるものなのか」って傷つく人もいますよね。多様性といわれているわりには、まだ見えない線引きや壁みたいなものを感じるということでしょうか。

Lisa13さん：そう思います。私と同じように手がない子が一般のモデルオーディションを受けたら、「手がないからダメです」って普通に言われたと聞きました。そのいっぽうで、障害がテーマだとモデルは見栄えのする障害があるほうがいいというし、どっちなの？って思います。

── 自戒を含めて、メディアの人間は気をつけないといけないところです。逆に「障害を売りにするな」みたいに言われることもありますか？

Lisa13さん：それもありますね。健常の人から見たら、私は「障害を売りにしているアーティスト」に見えるのかもしれません。でも、障害のある当事者や親御さんから見れば、それも有益な情報のひとつなんです。だから、私みたいな存在も必要だし、どんどん発信していくべきだと思っていて。そもそも売りにするってどういうこと？と思うし。アンチコメントを見ると、人が注目を浴びてるのが気に入らないがゆえにそんな言葉を投げつけてしまうのかな、何か嫌なことでもあったのかな？なんて思ってしまいます。

── 達観していますね…（笑）。義手ギタリストとしてのこれからの目標はありますか？

Lisa13さん：私の存在を知ってもらうことによって、障害があってもギターをやりたいとか、ファッションを楽しみたいという若い世代が増えるのであれば、これからも発信を続けて、その子たちを導いていきたい。そのためにはギターの練習を怠らずに、地道に今やっていることを継続して、努力を積み重ねていかないといけないなと思います。

取材・文／小新井知子 写真提供／Lisa13