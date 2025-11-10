福岡出身の人気ＴｉｋＴｏｋｅｒ・新谷あやかが、福岡マラソンに参加したことを報告した。

新谷は９日、自身のインスタグラムに「＃福岡マラソン ＃福岡マラソン２０２５」とハッシュタグを添え、「５・２キロ完走しました」と報告。「沿道の方からの応援も、本当にすっごく嬉しかったし、ランナー同士で励まし合うのも本当に感動しました」とつづり、「５・２キロ立ち止まらず走り続けるというのが目標やったけど、無事に４０分程で完走出来て、達成感がすごい フルで走られてる方は本当に本当に凄いなぁと改めて思いました ばりかっこいいです！！」とリスペクトの気持ちを述べ、「改めてこんな素敵な大会のアンバサダーを務めさせていただけて、本当に嬉しかったー ゴールした時、気持ち良すぎるーーー！！ありがとうございました！！福岡マラソン最高！！！」と充実感いっぱいに投稿を締めた。

この投稿には「おつかれさまでした〜！」「完走おめでとう！！」「楽しく走れた様で何よりです」「今夜のビールは、最高やんね」などの声が寄せられている。