◇Ｊ２第３６節 札幌３−１大分（８日・大和ハウスプレミストドーム）

８日の大分戦はゲームをコントロールする荒野と高嶺のボランチ２人が、攻守にわたって効いていた。前線の選手がなかなか点を取れない中、２人が位置を高く取り、攻撃に厚みを出すことで３ゴールが生まれた。ＦＷやシャドーの選手が得点したり、サイドから質の高いクロスが入れば、来年に向けても勢いがついたなというのも感じてはいるが。

攻撃が目立ちはしたが、ＤＦも家泉を中心にコンパクトにできていたからこそ、ボランチが前に行けて、サイドの仕掛けも数多くあった。５試合ぶり出場の家泉は「もっとやれた」という思いがプレーからも伝わってきた。Ｊ１昇格こそできなかったが、彼や西野らが成長を見せたことはプラスの要素ではあった。

Ｊ１復帰は早くても再来年になるが、新たなチャレンジをするにはいい時間だと捉えてほしい。今年の札幌は飛び抜けた結果を残すまでの若手が出てこなかったから、こういう順位に終わってしまっている。ベテランを脅かす着火剤がいないと新しい風は吹かない。「俺はこんなところで終わらない」というような、上を見て勝負する選手がもっと出てこないと。

もう一度強くなるために、昇降格のない１年半を生かすも殺すも自分たち次第なのだから。高い志を持ち、代表に呼ばれるような存在が多く出てくるようになれば、クラブは変わっていける。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）