米英両政府はこのほど、米国民らから「少なくとも100億ドル（約1兆5340億円）をだまし取った」として、カンボジアで暗躍するオンライン金融詐欺グループに制裁を科すことを決定。カンボジア最大のコングロマリット「プリンス・グループ」の陳志会長と幹部46人を「犯罪の中核人物」として国際手配した。合わせて世界中に117社もの関連企業を持つ同グループの活動を停止させるとともに、グループの資産約120億ドル（約1兆8452億円）を没収または凍結している。陳志会長は中国生まれで、カンボジア国籍を持つ。この事件には日本人もかかわっており、今年8月には日本人「かけ子」29人が組織犯罪処罰法違反で逮捕され、いまも犯罪グループやその詳細な手口などについて取り調べが続いている。

中国・天安門広場と「かけ子」（写真はイメージです）

【相馬勝/ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真を見る】1兆円を荒稼ぎした詐欺集団の首領・陳志の素顔

史上最大のアクション

米財務省は10月14日、「米国と英国、東南アジアのサイバー犯罪ネットワークを標的とした史上最大のアクションを起こす」と題するプレスリリースを発表。「オンライン投資詐欺による米国の損失は過去数年間で、総額は166億ドル（約2兆5464億円）を超えている。2024年に米国人は東南アジアを拠点とする詐欺行為で少なくとも100億ドル（1兆5377億円）の損失を被り、前年比66％増加。過去10年間で、プリンス・グループのような多国籍組織犯罪グループは、東南アジア全域、特にカンボジアで収益性の高いサイバー詐欺活動を確立してきた」と指摘した。

そのうえで、スコット・ベッセント財務長官の言葉として、「財務省は、連邦法執行機関や英国などの国際パートナーと緊密に連携し、略奪犯罪者からアメリカ人を守る取り組みを主導し続ける」と強調するとともに、米司法省が陳志会長と幹部46人を国際手配したことを明らかにした。

「豚小屋」の一室で…

では、陳会長はどのような人物なのか。

米国財務省によると、陳は1987年12月16日に中国南東部の福建省で生まれ、現在37歳。20歳のころから事業を起こし、福建省の省都・福州市でインターネットカフェとゲームセンターを経営していた。当時、中国政府は東南アジア諸国の経済開発を支援するプロジェクトを提唱し、多くの中国企業が東南アジアに進出。若き実業家の陳も政府の支援を目当てに当時はまったくの「未開地」だったカンボジアに渡った。

その後、どのようにして事業を立ち上げたかは明らかではないが、米国財務省のプレスリリースによると、陳は2011年、23歳でカンボジアの首都・プノンペンで「プリンス・グループ」を創設。当初は不動産、金融サービス、電化製品などの製造・販売を表向きの事業としつつ、カンボジア北部国境のゴールデン・トライアングル経済特別区に金融詐欺の拠点を築いたとみられている。

さらに、多くの資産を投入してマンションやホテルなどを購入、そこを中心にオンライン詐欺拠点網を形成した。カンボジアでの事業拡大による人員募集を行うとの名目で、SNSなどを通じて詐欺グループの「かけ子」を集め、「豚小屋」と呼ばれる一室でほぼ寝る間もなく、詐欺電話をかけさせ、資産を形成していった。

首相の上級顧問に

ここでは中国人を中心とする「管理人」を置き、かけ子を監視し、少しでもさぼると殴るけるの暴行を加え、女性の場合は性的な暴行も加えていた。拷問や性的搾取は日常茶飯事で、殺人も行われていたと米財務省は指摘している。

陳はそれらの違法な手段で形成した資産をカンボジア政府高官に献金し、密接な関係を築く。そのなかにフン・セン前首相や、その息子で現在の首相であるフン・マネット首相がおり、陳は両者の上級顧問に就任、カンボジア政界に食い込み、さまざまな利権を手に入れた。この結果、プリンス・グループは30カ国以上に進出し、プリンス銀行や不動産会社、エンターテイメント事業を擁し、年間売上高は数十億ドルに上る企業体となった。しかし、それは表向きの姿で、裏では詐欺などで資金を稼ぎ、100社以上のペーパーカンパニーを通じてそれをマネーロンダリングし、莫大な資産を形成していったとみられている。

米司法省によれば、陳は高級腕時計やヨット、プライベートジェット、リゾートヴィラ、ニューヨークのオークションハウスで購入したピカソの絵画を含む希少な美術品などを購入。英国政府は、押収した12万7271ビットコインに加え、ロンドン北西部にある1200万ポンド（約24億3000万円）の邸宅など19の不動産を含む英国国内の1億3000万ポンド（約263億2500万円）以上の資産を凍結した。

いまだ行方はわからず

米連邦捜査局（FBI）は指名手配した陳らの行方を追っているが、いまだに行方は分かっておらず、カンボジア政府の庇護の下、プライベートジェットを利用して、中国やカンボジアの国境地域に潜んでいる可能性が高いとみられる。

そのようななかでも、陳やその幹部らの命令で、カンボジア国内では、いまも陳が形成したオンライン金融詐欺組織が暗躍し続けているのは間違いない。米司法省やFBIによると、カンボジアの金融オンライン詐欺拠点は国内全域に拡大しており、少なくとも約300カ所の拠点があり、その一つ一つが高い塀に囲まれた大きなホテルやマンションのような構造になっている。それらは多数のガードマンに守られるなど警戒が厳重で、外からは建物内部の様子はうかがい知れないという。

日本人29人も

カンボジアを拠点にしたオンライン金融詐欺事件のなかでも、今年8月に日本人29人が逮捕された事件の詐欺拠点になったカンボジア北西部のポイペトでのケースについて、容疑者らが説明したところでは、拠点は塀で囲まれ、内部にはコンビニや性的サービス店、床屋などがあり、こうした関連施設の従事者も含め「1000人ほどの人」がいたという。彼ら日本人を管理していたのは中国人夫婦。かけ子は日本人のほか、他のアジアの地域から渡航してきたとみられる人もいたという。

この29人の逮捕容疑は当初、ポイペトから長野県警の警察官をかたり、東京都八王子市の男性に電話をかけ、現金をだまし取ろうとした詐欺未遂容疑だった。だが、新たに5月21〜27日、やはり警察官などをかたり愛知県尾張旭市の女性（61）に「マネーロンダリング（資金洗浄）事件に関与している嫌疑がある」などとうその電話をかけて現金200万円を振り込ませて詐取した事件が判明するなど、その後の調べで、他の事件に関与していたことも明らかになっている。

それ以前にもカンボジアでは日本人がかけ子としてオンライン詐欺に関与していた事件が発生している。

例えば、2023年11月には、埼玉など9道府県警が首都プノンペンを拠点に日本に特殊詐欺の電話をかけていた20〜40代の日本人の男25人を日本へ移送し、詐欺などの容疑で逮捕している。

このほかにも、今年10月7日、警視庁特別捜査課はカンボジアのオンライン詐欺グループのかけ子をしていた46歳の男を詐欺容疑で逮捕した。この男は今年3月、知人から「カンボジアでテレフォンアポインターをする仕事がある」などと言われ、プノンペンに渡航したが、あてがわれた仕事はオンライン詐欺で、パスポートを奪われ一味の言いなりにされていたのが恐ろしくなり、折を見て日本大使館に駆け込み、助けを求めたという。一味のなかには他の日本人も2人いたということで、今後もカンボジアで日本人絡みの事件が新たに明らかになる可能性は少なくないとみられる。

相馬勝（そうま・まさる）

1956年生まれ。東京外国語大学中国語科卒。産経新聞社に入社後は主に外信部で中国報道に携わり、香港支局長も務めた。2010年に退社し、フリーのジャーナリストに。著書に『習近平の「反日」作戦』『中国共産党に消された人々』（第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞受賞）など。

デイリー新潮編集部