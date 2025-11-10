今や、日本のアニメは重要な輸出品目として熱視線を浴びている。10月30日に日本動画協会が発表したデータによると、2024年の日本のアニメ市場は前年比約15%増の3兆8407億円で、過去最大になったという。こうした背景を受け、政府の関係者もアニメや漫画などのコンテンツ産業について発言する機会が増えているようだ。

【写真】アニメーターの質向上を目的に設置されたアニメータースキル検定と、キーマンの西位輝実氏

前・石破茂政権で官房長官を務めた林芳正総務大臣は、先の総裁選に出馬した際、アニメや漫画の輸出を促進すべくコンテンツ庁を設置するべきだと明言した。また、高市早苗内閣に初入閣した小野田紀美氏もアニメ好きを明言している。こうした影響もあって、今後は政府によってアニメ業界の活性化が進むのでは……と思いきや、冷めた目で見るアニメーターは少なくないようである。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第1回）

技術力が低い素人にも仕事が舞い込む

というのも、日本のアニメが世界に評価される一方で、制作に従事するアニメーターの育成が依然として進んでいないためである。これは長年の課題となっているが、改善の兆しが見えない。さらに、アニメの制作本数の増加に伴う人材不足で、技術が伴っていないアニメーターが動員された結果、深刻な“作画崩壊”が起こる事例が増えているという。

アニメータースキル検定の教科書

筆者が取材した主婦のR氏は、コロナ騒動の混乱期に“副業”としてアニメーターの仕事を開始した。SNSに載せていたイラストがきっかけで声がかかり、通常は新人が最初に勉強する“動画”の仕事を経験しないまま、いきなり“原画”の仕事を始めた。本人も自身が未熟だと自覚しているというが、それでも仕事がちょくちょく舞い込むそうである。

R氏はアニメの専門学校に通ったり、先輩アニメーターに教わった経験は一度もない。「あくまでも趣味で絵を描いている程度だった」「少しでも生活費の足しになればと、気軽に始めた」と話し、現在もアニメがどのように制作されているのか「よくわからない」と話す。アニメの素人の筆者が見ても線がガタガタで、お世辞にも絵が上手いとは言えない。しかし、そんな人が即戦力になってしまうほど、業界は人手が不足しているようだ。

ベテランが新人の尻拭いをする

いい意味で捉えれば、現在のアニメ業界は、やる気のある新人にはチャンスがあるといえるのかもしれない。その反面、技術力の高いベテランが、素人レベルのアニメーターの尻拭いをさせられるという事態に陥っている。アニメーターが描いた絵を、放映できるレベルに修正する“作画監督”を手掛けているアニメーター・A氏がこう話す。

「信じられないくらい下手な原画が、僕のもとにたくさん来るようになりました。アニメの絵の描き方やルールを教わらないまま仕事をしている人が多く、僕がゼロからすべて描いたほうが早いという有様。一昔前なら、僕が直すのはキャラの“目”とか“輪郭”程度でしたが、体まですべて描き直す必要があるほど問題のある絵を描く人が多いのです」

A氏は、「同じ悩みを抱えている同業者は多いのではないでしょうか」と話したが、実際、筆者が話を聞いた何人ものアニメーターが同様の発言をしていたのが印象的だった。「結果的に“全没”になってしまう絵を描いている人にも報酬が支払われているわけで、無駄なお金が投じられている」という、手厳しい指摘をする人もいた。

リモートでは新人の教育が難しい

漫画とアニメは一緒くたに扱われることがよくある。思えば、かつての子ども向けのアニメには、“テレビまんが”などと呼ばれていたものがあった。止まっているか動いているかの違いはあるものの、漫画を原作とするアニメも多いし、多くの人には漫画もアニメも同じに見えるかもしれない。

しかし、漫画は出版社の編集者と漫画家がいれば作れるが、アニメは絵を描くスタッフだけでも多数のアニメーターを必要とする、いわばチームプレイである。「大谷翔平のような打者が一人いるだけではその人にばかり負担がかかり、良い作品は生み出せない」「全体の底上げが必要」と話すのは、ベテランアニメーターのK氏である。

「かつては、新人はスタジオの先輩アニメーターから、アニメづくりのいろはや、業界のルール、絵の描き方などを手取り足取り教わることができる環境がありました。ところが、コロナ禍を機に仕事がリモート中心になってしまい、新人が学びを得る機会が激減してしまったのです。

そのうえ、どこのスタジオもスケジュールがキツキツなせいで、新人が描いた絵に修正を出している余裕がなかったりします。結果、まずい絵にもOKが出てしまい、作画監督などを務めるベテランアニメーターが修正を押し付けられるのです。新人は絵の指導を受けることもできず、誤ったルールを正してもらえないまま、仕事を続けてしまうんですよ」

技術力の高いアニメーターは引く手あまただが

アニメバブルに伴い、技術力が高く、“神作画”などとして知られるアニメ会社は数年先までスケジュールが埋まっているといわれる。同時に、実力のあるアニメーターのスケジュールを確保する動きも起こっている。前出のA氏も引く手あまたな一人であり、「1年先まで予定は埋まっているし、新規の仕事はまったく受けられないほど忙しい」と話す。

「アニメーターは、儲からない仕事の代名詞のように言われます。しかし、技術力の高いアニメーターには高額な収入を得ている人はいますし、正直、僕もそれなりに高給取りかもしれません。ただ、それは膨大な量の仕事が降ってきてしまうため。仕事量に対し、割が合いませんよ。実際、お金を使うだけの時間がないほど多忙ですから……」

A氏が多忙になっているのも、アニメの制作本数が多くなりすぎているうえ、人材が育っておらず、「完全に現場がパンクしている」ためなのだという。アニメバブルを素直に喜べないのはそのためであり、業界の未来を不安視するアニメーターは少なくない。そのうえ、新たな問題が生じているとA氏は打ち明ける。

「人材不足や人件費の高騰で資金が集まらず、水面下で放送延期、もしくは制作中止になっているアニメがいくつもあるようです。クラウドファンディングで資金を集めたアニメが、制作頓挫しそうになっている状況も起こっていると聞きます。こうした事例は昔からあったのですが、昨今は人件費や物価の高騰が凄まじく、当初の想定以上にお金がかかるようになったためでしょう」

儲け一辺倒では業界の未来はない

アニメ業界の有志が立ち上げたNAFCA（一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟）のように、業界内の技術水準を向上させる目的で「アニメータースキル検定」のような取り組みを行う団体も出てきた。とはいえ、人材育成には一定の時間がかかる。もっと業界全体が人材育成に本腰を入れるべきと、K氏が言う。

「人材を育てることを重視するアニメスタジオも誕生していて、業界にも改善の動きが見られます。私もそうですが、先輩アニメーターが個別に新人を指導している例も見られます。しかし、資金を出す側の企業からは、人材に投資しようという声があまり聞かれないんですよ。

儲け一辺倒で、手っ取り早くアニメが完成するのであれば“生成AIでもいいや”と言い出すプロデューサーまでいます。海外で評価される質の高いアニメをこれからも生み出していくためには、生成AIに頼るのではなく、人材育成に投資をすべきなんですよ。日本のアニメがなぜ世界に評価されてきたのか、しっかり検証してからアニメ制作に参入してほしいと思います」

