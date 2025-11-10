【遂に順位が大変動】ホンダNボックスに動き 2025年10月期 軽自動車新車販売の車名別ランキング
2025年10月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング
全国軽自動車協会連合会は、2025年10月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。
【画像】10月期、首位となった新型ダイハツ・ムーブをみる 全64枚
2025年10月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10
1位 ダイハツ・ムーヴ：1万6015台
2位 スズキ・スペーシア：1万4420台
3位 ダイハツ・タント：1万4244台
4位 ホンダNボックス：1万2784台
5位 スズキ・ハスラー：7103台
6位 スズキ・ワゴンR：6139台
7位 ダイハツ・ミラ：5536台
8位 日産ルークス：5413台
9位 ダイハツ・タフト：4914台
10位 スズキ・アルト：4527台
首位に立ったダイハツ・ムーブ。 平井大介
2025年10月期の軽自動車の車名別ランキングは、大異変が起きた。16カ月連続で首位を守っていたホンダNボックスが前年同月比24.0％減の1万2784台と伸び悩み、3ランクダウンの第4位にまで陥落。
代わってトップに立ったのは、6月に全面改良を実施し、今月は同208.3％増の1万6015台を達成したダイハツ・ムーヴとなった。
ダイハツ車の首位は2019年11月のタント以来、約6年ぶり。しかもスーパーハイトワゴンを押しのけてハイトワゴンがトップに就くのは、2021年10月のスズキ・ワゴンR以来のことである。
一方、第2位には同1.3％増の1万4420台を販売したスズキ・スペーシアが前月と同位で、第3位には同34.3％増の1万4244台を記録したダイハツ・タントが前月から1つ順位を上げてランクイン。
前述のホンダNボックスを挟んで、第5位には同8.5％減ながら7103台を売り上げたスズキ・ハスラーが前月と同位で入った。
注目モデルの動き
注目モデルの動きを見ていこう。
10月27日に販売を開始した日産のスーパーハイトワゴンの新型ルークスは、前年同月比10.1％増の5413台を達成して第8位にランクイン。
首位に立ったダイハツ・ムーブ。 平井大介
プラットフォームやパワートレインを共有する新型の三菱デリカミニ/eKは10月29日の発売だったが、デリバリーがやや遅れたようで同19.6％減の3690台にとどまって第12位に落ち着く。
また、9月に電気自動車のNワンe：の販売を開始したホンダNワンは、同87.0％増の2812台を記録して第14位にランクインした。
一方、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同51.4％減の704台、三菱eKクロスEVが同42.9％減の105台と低迷。EVモデルのe：を含むホンダNバンも、同9.5％減の2667台と停滞した。
なお、登録車と軽自動車を合わせた2025年10月期の車名別ランキングのトップ5は、トヨタ・ヤリスが6カ月ぶりのトップに立ち、続く第2位には前月から2ランクアップを果たしたダイハツ・ムーヴが、第3位には前月から1ランクダウンしたスズキ・スペーシアが入る。
以降はダイハツ・タント、ホンダNボックスの順で続き、トップ5のうち軽自動車が4車種を占めた。月間販売台数1万台超えは、前述のトップ5にトヨタ・カローラが加わって、前月と同様の6車種となっている。