2025年10月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2025年10月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年10月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ダイハツ・ムーヴ：1万6015台

2位 スズキ・スペーシア：1万4420台

3位 ダイハツ・タント：1万4244台

4位 ホンダNボックス：1万2784台

5位 スズキ・ハスラー：7103台

6位 スズキ・ワゴンR：6139台

7位 ダイハツ・ミラ：5536台

8位 日産ルークス：5413台

9位 ダイハツ・タフト：4914台

10位 スズキ・アルト：4527台



首位に立ったダイハツ・ムーブ。 平井大介

2025年10月期の軽自動車の車名別ランキングは、大異変が起きた。16カ月連続で首位を守っていたホンダNボックスが前年同月比24.0％減の1万2784台と伸び悩み、3ランクダウンの第4位にまで陥落。

代わってトップに立ったのは、6月に全面改良を実施し、今月は同208.3％増の1万6015台を達成したダイハツ・ムーヴとなった。

ダイハツ車の首位は2019年11月のタント以来、約6年ぶり。しかもスーパーハイトワゴンを押しのけてハイトワゴンがトップに就くのは、2021年10月のスズキ・ワゴンR以来のことである。

一方、第2位には同1.3％増の1万4420台を販売したスズキ・スペーシアが前月と同位で、第3位には同34.3％増の1万4244台を記録したダイハツ・タントが前月から1つ順位を上げてランクイン。

前述のホンダNボックスを挟んで、第5位には同8.5％減ながら7103台を売り上げたスズキ・ハスラーが前月と同位で入った。

注目モデルの動き

注目モデルの動きを見ていこう。

10月27日に販売を開始した日産のスーパーハイトワゴンの新型ルークスは、前年同月比10.1％増の5413台を達成して第8位にランクイン。



プラットフォームやパワートレインを共有する新型の三菱デリカミニ/eKは10月29日の発売だったが、デリバリーがやや遅れたようで同19.6％減の3690台にとどまって第12位に落ち着く。

また、9月に電気自動車のNワンe：の販売を開始したホンダNワンは、同87.0％増の2812台を記録して第14位にランクインした。

一方、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同51.4％減の704台、三菱eKクロスEVが同42.9％減の105台と低迷。EVモデルのe：を含むホンダNバンも、同9.5％減の2667台と停滞した。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2025年10月期の車名別ランキングのトップ5は、トヨタ・ヤリスが6カ月ぶりのトップに立ち、続く第2位には前月から2ランクアップを果たしたダイハツ・ムーヴが、第3位には前月から1ランクダウンしたスズキ・スペーシアが入る。

以降はダイハツ・タント、ホンダNボックスの順で続き、トップ5のうち軽自動車が4車種を占めた。月間販売台数1万台超えは、前述のトップ5にトヨタ・カローラが加わって、前月と同様の6車種となっている。