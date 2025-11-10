サッカーJ1リーグは、8日（土）、9日（日）に第36節が各地で行われました。

首位の鹿島アントラーズと2位の柏レイソルがそれぞれ勝利。一方、3位につけていた京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに0−3で敗れ、4位のヴィッセル神戸はガンバ大阪に1−1のドローとなり、残り2節で優勝の可能性は鹿島と柏の上位に2チームに絞られました。神戸は3位に順位を上げましたが、3連覇の可能性が消滅しています。

鹿島は次戦の30日が東京ヴェルディ、12月6日の最終節が横浜FMと対戦。柏はアルビレックス新潟、FC町田ゼルビアとの試合を残しています。次節、鹿島が勝利し、柏が敗れた場合、鹿島の優勝の可能性があります。

一方、京都を破った17位の横浜FMは3連勝。シーズン序盤から約3か月最下位と苦しいシーズンでしたが、18位の横浜FCを上回ることが確定し、2試合を残してJ1残留を決めました。J2降格は横浜FC、19位の湘南ベルマーレと20位のアルビレックス新潟の3チームが決まりました。なお今節は湘南が新潟を5−2で破り、リーグ戦20試合ぶりの白星を飾っています。

【J1第36節の結果】

◆鹿島 2−1 横浜FC（メルカリスタジアム）

得点【鹿島】レオ セアラ（後半17分）知念慶（後半20分）【横浜FC】ンドカ ボニフェイス（後半22分）

◆東京V 0−0 福岡（味の素スタジアム）

◆川崎F 1−1 岡山（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】山本悠樹（後半39分）【岡山】松本昌也（後半45＋5分）

◆湘南 5−2 新潟（レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】鈴木章斗（前半35分、後半25分）平岡大陽（前半38分）小野瀬康介（後半7分）奥野耕平（後半27分）【新潟】長谷川元希（後半40分）マテウス モラエス（後半45分＋1分）

◆柏 1−0 名古屋（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】オウンゴール（後半2分）

◆広島 3−0 浦和（エディオンピースウイング広島）

得点【広島】木下康介（前半43分）加藤陸次樹（後半30分）前田直輝（後半37分）

◆FC東京 1−0 町田（国立競技場）

得点【FC東京】安斎颯馬（後半42分）

◆横浜FM 3−0 京都（サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【横浜FM】谷村海那（前半35分）天野純（後半27分）植中朝日（後半45＋2分）

◆C大阪 4−1 清水（IAIスタジアム日本平）

得点【C大阪】ラファエル ハットン（前半3分、前半42分）ヴィトール ブエノ（前半11分）古山兼悟（後半45＋3分）【清水】乾貴士（後半39分）

◆G大阪 1−1 神戸（パナソニック スタジアム 吹田）得点【G大阪】奥抜侃志（後半35分）【神戸】佐々木大樹（後半44分）