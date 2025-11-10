どんな「ふりかけ」が好き？＜回答数 36,784票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第348回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんな「ふりかけ」が好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:どんな「ふりかけ」が好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
しっとりかつおふりかけ
【材料】（作りやすい量）
かつお節(だしを取った後、水分をしっかり絞った状態) 40g
セロリ(葉) 2本分
塩 少々
チリメンジャコ 大さじ 4
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 3
白ゴマ 大さじ 1
鮭フレーク 大さじ 2
サラダ油 大さじ 1
【下準備】
1、かつお節はザックリ刻んでほぐし、フライパンでパラパラになるまで乾煎りする。
2、セロリの葉は、塩を入れた熱湯でサッとゆで、水に取って粗熱が取れたらしっかり水気を絞り、粗めのみじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油、チリメンジャコを入れて強火にかけ、全体に炒められたらセロリの葉を加えて炒め合わせる。
2、全体に油がなじんだら、乾煎りしたかつお節を加えて炒め合わせ、さらに＜調味料＞の材料を加え、焦がさないように炒める。
3、汁気がなくなって香ばしい香りがしてきたら火を止め、白ゴマを混ぜ合わせて鍋敷きに置く。粗熱が取れたらサケフレークを混ぜてでき上がり！熱々ご飯にのっけて、混ぜて、召し上がれ！！
(E・レシピ編集部)
