巨人の投手陣が９日、野手陣に続いてメトロノームを使用した練習を取り入れた。７日に石井琢朗２軍監督（５５）が一定の音をスピーカーで鳴らし、野手に３秒に１度の素振りを２０分間課したが、この日は育成３年目・森本哲星が使用。今季、３軍で２２試合で３勝１敗、防御率３・２１の成績を残した左腕はＧ球場室内のブルペンで一定の間隔で流れる音にのりながら次々とボールを投げ込んだ。

森本の横に、山口２軍投手チーフコーチがスマートフォンを持って立った。メトロノームの音を流し、音に合わせて変化球も交えながらテンポよく約５０球を投じた。山口コーチはリズムよく投げられればリリースポイントが安定するとし、「１球１球、間延びするとリリースの感覚がぼやける。テンポを上げてずれが小さくなると修正しやすい」と説明。大竹２軍投手コーチも広島時代に取り組んだことがあるという。

森本は「走者が出たときに考え過ぎて打者と勝負ができない時があった。テンポよく投げるのが大事だと思いました。いいフォームで投げられる感じはします」と効果を口にした。２軍の新指揮官が就任して５日目。早くも新風を吹き込んでいる。（臼井 恭香）