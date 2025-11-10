期待値の表れか、特別対応か

ドナルド・トランプ米大統領の孫、18歳のカイ・トランプさんが11月13日から16日に開催される米LPGAの大会、アニカ・ドリブン・バイ・ゲインブリッジ・アット・ペリカン（米フロリダ州ベルエア、ペリカンGC）にスポンサー推薦で出場する。このことが発表されるやいなや、米ゴルフ界ではその是非が取り沙汰され、物議を醸している。

2026年の秋からフロリダ州のマイアミ大学へ進み、ゴルフ部に入部する予定であることは、昨年の夏にカイさん自身によって明かされている。今回、同大会にスポンサー推薦によって出場することも、マイアミ大学からの声明という形で発表された。

大学側が入学前の学生であるカイさんの動向をわざわざ発表したことは、カイさんに寄せる期待がよほど大きいのか、それともトランプ大統領の孫だからこその特別対応なのか。

カイさんのゴルフの腕前がとても気になるのだが、これまで参戦していたAJGA（全米ジュニアゴルフ協会）のガールズ・ランキングでは461位で、これはお世辞にもトップジュニアと言えない位置づけである。

正しい決断だったと胸を張る関係者

「そんな下位のジュニアゴルファーにLPGAのスポンサー推薦がオファーされるのは、おかしいのではないか？」

「スポンサー推薦を受けるに、もっとふさわしい選手は他にいるはずなのに、なぜ、カイ・トランプなのか？」

そんな批判や疑問の声が方々から上がり、SNSでも怒声が渦巻いている。

しかし、米メディアによると、大会をホストするペリカンGCのジャスティン・シーハンCOOは、毅然とこう言い切っているという。

「我々の大会にカイ・トランプがスポンサー推薦で出場することは、すでにテレビのニュースでもソーシャルメディアでも多数取り上げられ、大きな話題になっている。たとえ好きでも嫌いでも、大勢の人々がこの大会のことを語っている。大会ウィークでは、彼女が予選を通過できるかどうかに人々の視線が集まることは間違いない」

だから、カイさんにスポンサー推薦をオファーしたことは正しい決断だったのだと、シーハンCOOは胸を張っている。

母はタイガー・ウッズと交際中

カイさんは、トランプ氏の長男であるドナルド・トランプ・ジュニアと元妻ヴァネッサさんとの間に生まれた長女で、トランプ氏の初孫にあたる。

フロリダ州パームビーチ・ガーデンズの名門高校ベンジャミンスクールのゴルフ部や前述したAJGAの大会では、タイガー・ウッズの長男チャーリーくんともしばしば顔を合わせていた。

ついでにお知らせすると、そんな2人のゴルフに付き添っていたカイさんの母親ヴァネッサさんとチャーリーくんの父親ウッズも、しばしば顔を合わせているうちに親しくなったようで、現在2人は交際中である。

脱線したので、話をカイさんに戻そう。カイさんのゴルフの腕前は、Wikipediaによると、トランプ氏が所有するトランプ・インターナショナル・パームビーチの「2022年女子クラブチャンピオンシップ優勝」「2024年レディスクラブチャンピオンシップ優勝」「ハンディキャップ＋0.5」とある。

しかし、米メディアの報道では、彼女の腕前を示す記述はほとんど見当たらず、ゴルフ歴は13年から14年ほどではないかと見られている。

「トランプ氏の孫だから？」という疑問

また、高校時代のフロリダ州のガールズ・ランキングでは151位とされているが、前述の通り、AJGAランキングでは461位。いずれにしても、トップジュニアとは言えないレベルではないかと思われる。

マイアミ大学ではゴルフ部への入部が決まっていることも、彼女自身が昨夏に発表したが、こうしたランキングから推測すると、カレッジゴルフで活躍できるかどうかも定かではない。

そんなカイさんが米LPGAの大会からスポンサー推薦を受けたことを批判している人々は、「その程度の腕前の彼女に、なぜスポンサー推薦が出されたのか？」「祖父が大統領だから？」と、怒りの声を上げている。

しかし、「祖父が大統領だから？」という疑問の声の答えは、ある意味、「イエス」である。カイさんがトランプ氏の孫だからこそ、彼女の出場が人々の興味関心を引き付けることは疑う余地もない。

評価の基準はスター並みの注目度

だが、カイさんの話題性はそれだけではない。彼女はトランプ氏の大統領選キャンペーン中に応援スピーチを行うなど、アクティブな姿を大勢の人々の前で披露した。SNSのフォロワーも540万人超を誇るインフルエンサーだ。

大手ゴルフ用品メーカーのテーラーメイドとは、ハイスクール在学中の17歳にしてアンバサダー契約を結び、アマチュアのうちからテーラーメイド・ファミリーの仲間入りを果たしている。

今年2月に開催されたPGAツアーの「ウッズの大会」ジェネシス招待では、プロアマ戦でローリー・マキロイと同組で回ったり、ウッズと並んで歩いたりして、注目の的になった。そんな彼女の存在は、すでにスター並みと言っても過言ではない。

ペリカンGCのシーハンCOO氏が指摘した通り、たとえ彼女のことが「好きでも嫌いでも」、彼女が出場する大会のことを大勢の人々が話題にしていることは事実だ。大会ホストを務めるアニカ・ソレンスタムの夫、マイク・マクギー氏も、シーハンCOO同様、カイさんへのスポンサー推薦を「妥当なものだ」と主張している。

「カイ・トランプがスポンサー推薦にふさわしいか、ふさわしくないか？ そんな議論そのものが、クレイジーだ。私たちが目指しているのは、女子ゴルフに光を当てること。彼女は何百万人もの人々の関心を引き付けるに違いない」

かつてもあった同様の批判

大会ホストのソレンスタムは、スウェーデン出身の55歳。かつての女王は、カイさんにスポンサー推薦を出したことに対する是非の論議を、どう感じているのか。

「カイ・トランプを大会に迎えることに私はワクワクしている。スポンサー推薦というものは、スポンサーが独自の考えに基づいて選手を選び、オファーするものです」

ソレンスタムの言葉が、「だから、つべこべ言うべからず」という意味であることは、明らかである。振り返れば、そのソレンスタム自身が、かつてスポンサー推薦の是非論議の「渦中の人」になったことがあった。

2000年代序盤、米ゴルフ界では「女子選手がPGAツアーの大会で男子選手と伍して戦い、予選を通過することはできるのか？」に興味関心が集まっていた。当時「天才少女」と呼ばれていたハワイ出身のミッシェル・ウィーが、「私は男子の試合で戦いたい」と公言していたことがそのきっかけだ。

そんな流れの中、ソレンスタムは2003年5月、PGAツアーのバンク・オブ・アメリカ・コロニアルという大会にスポンサー推薦で出場した。世間からも、他の男子選手からも、「なぜ女子選手に貴重な出場枠をオファーするのか？」「単なる人寄せパンダだ」といった批判の声が上がった。

人々の注目を引きつけるという役目

しかし、いざ彼女がコロニアルCCに姿を現すと、「まるでサーカスだ」と言われるほど大勢のギャラリーが列をなして詰めかけ、大会はとんでもない盛り上がりを見せた。

惜しくも予選通過はならなかったが、ソレンスタムが思わず流した悔し涙を見て、「アニカの挑戦意欲と向上心に感動した」「アニカの勇気に心を奮い立たされた」といった前向きな感想が世界中から寄せられた。

あのとき、たとえ「好きでも嫌いでも」、たとえ「賛成でも反対でも」、大きな注目の的となったソレンスタムは、自分自身がその場にいること、試合に出ることで、大きな「何か」が動くことを体感した。だからこそ、大会側に立っている今は、カイさんのスポンサー推薦による出場を心から応援しているのだと、私は思う。

きっとカイさんも、人々の注目を引きつけ、大きな「何か」を動かしてくれるのではないだろうか。彼女が予選を通過できるかどうかに人々の視線が集まること、請け合いである。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

