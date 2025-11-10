◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。前日の第３ラウンドを終えて通算１３アンダーで首位だった杉浦悠太（２４）＝フリー、写真＝が、昨年７月の日本プロ選手権以来となる今季初優勝。通算３勝目を挙げ、挑戦中の米ツアー予選会に弾みをつけた。来年日本で開催される米ツアー「ベイカレント・クラシック」の出場資格も獲得した。石川遼（３４）＝カシオ＝は７位で３試合連続トップ１０。

中止が決まった午前９時過ぎ。冷雨が降る空の下、杉浦は祝福のウォーターシャワーを浴びた。「寒かったけどうれしかった。プレーして優勝が一番気持ちいいけど優勝に変わりはない。本当にうれしい」。シーズン終盤に手にした１勝に安堵の笑みが漏れた。

１０月に米ツアー１次予選会を突破した。１１月のダンロップフェニックス後の賞金ランク５位までは２次から挑めるが、待たずに海を渡った。「そこに入れなかったら受けずに終わることになる。それは一番寂しいのでトライしてみようと思った」。この勝利で１２月の２次に弾みをつけ「かなりいい流れ」と自信を深めた。

２３年のダンロップフェニックスでアマチュア優勝し、昨年はメジャーの日本プロを制した。「年間２勝したいと思って臨んだシーズンだったけどうまくいかず、ようやく勝てた。苦労した分、これまでの優勝とは違う」。世界へ羽ばたく前の、特別な１勝になった。（高木 恵）