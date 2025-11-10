過去最多の死者数

頻発しているクマ被害に、秋田県知事が自衛隊派遣を要請する事態となっている。過去最多の死者が出ているのに対策が難しいのは、行動が予想しにくいからだ。自治体などは過去の出没情報を公表しているが、出現を予測するまでには至っていない。

【実際の写真】危ない場所が一目で分かる「クマ遭遇AI予測マップ」

そんな中、最近になって、クマの出没確率を具体的に示すサイトを立ち上げた研究者がいる。

上智大学大学院（応用データサイエンス学位プログラム）の深澤佑介准教授が作った「クマ遭遇AI予測マップ」がそれで、10月20日からネット上にリリースされている。

注目すべきは、遭遇確率を赤から黄までの5色で示していることだ。全体の精度は63.5％。AIが「その場所にいそうだ」と予測したら10回に6回はクマに出会ってしまうという計算だ。

クマ被害の死者数は過去最多に

ドングリ林に注意

どういう仕組みになっているのか、深澤准教授に聞いてみる。

「まず、クマ被害の多い自治体から、出没の位置情報をもらいます。たとえば秋田県は『クマダス』という充実したデータベースを持っています。そこにJAXA（宇宙航空研究開発機構）が公表している『土地被覆図』を重ねます。各地の植生が細かく表示されており、クマの好みそうな場所が分かります」

例えば目撃地点の近くにドングリ林があれば、まだそこにいる確率が高い。竹林もクマの好きな場所だという。

「また、クマは河川に沿って移動する傾向があるので、川の近くも確率が高くなる。道路や山の尾根にも出没しますから、国交省のデータも加えました。すると、クマがいなそうな住宅地であっても、条件がそろえば遭遇の確率が高くなるとAIは判定したのです」（同）

前職はIT技術者

深澤准教授は、クマの専門家ではない。前職はIT技術者で、携帯の位置情報から人の動きなどを追跡する研究を行っていた。クマの出没予測を思い立ったのは2年前。上智大学に移籍し、研究室の学生から提案されたことがきっかけだ。

もっとも、と深澤准教授は言う。

「予測マップはあくまで確率を表したものです。高いからといって必ずクマに出会うとは限らない。逆に、確率が低いからクマがいないわけでもありません。あくまで、外出時の参考にしてもらうサイトです」

現状、予測マップの範囲は、札幌市や東北地域、東京都、北陸となっている。自治体によってデータベースの仕様が違うため、他の地域までカバーできていないのだ。だが、クマは自治体を越えて移動する。全国版の予測マップの完成が待たれるところだ。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載