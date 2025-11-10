きゃりーぱみゅぱみゅやFRUITS ZIPPERらが所属するASOBISYSTEMの豪華な面々が出演する深夜番組『あそばにゃそんそん』待望の特番！

10日の『あそばにゃそんそん』は、FRUITS ZIPPER、SWEET STEADY、CANDY TUNE、CUTIE STREETたちのKAWAII瞬間を、これまでの放送の中から勝手にノミネート。栄えあるグランプリに輝くのは、誰のどのような瞬間？



まずはFRUITS ZIPPER。忍者バトルで月足天音が見せた「画面いっぱいの〇〇顔」、街頭アンケート企画で生まれた鎮西寿々歌の「一発ギャグで〇〇KAWAII」と真中まなの「白熱しすぎて〇〇」がノミネートされた。

番組内でゲーム企画などに挑戦したSWEET STEADYからも3作品がノミネート。人生初のロブスターを実食した際に放った庄司なぎさの「衝撃の食リポ」、絵心クイズで山内咲奈が見せた「痛恨のミスで〇〇KAWAII」、伝言ゲームでの天然・奥田彩友による「？？？」が選ばれた。

アクティブな旅ロケを楽しんだCANDY TUNE。牧場での福山梨乃による「〇〇とKAWAIIハプニング」、3人乗り自転車で起こった南なつの「おとぼけ顔で〇〇KAWAII」、富士山の麓の食堂での立花琴未による「食リポで〇〇KAWAII」がノミネートされた。

修学旅行企画が話題となったCUTIE STREETからは3作品がノミネート。熱海の商店街でメンバーが見せた「スイーツが欲しすぎて…」、絶景スポットでの佐野愛花による「〇〇KAWAII 1枚」、離島で「○○なくして意気消沈」する桜庭遥花の珍事が選ばれた。

さらに各グループのオフKAWAII瞬間も大放出。増田彩乃と板倉可奈がソンソンヘッドをかぶってボケる一コマや、桜庭遥花のご機嫌歌唱、メンバー同士で仲良くフルーツを分け合うFRUITS ZIPPER、塩川莉世&奥田彩友による未公開モノボケ、アイスを食べてお花畑になる桐原美月など、ファン垂涎オフショットを放送する。

ABCテレビ「あそばにゃそんそん」は、10日（月）深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。