「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）

ミステリーウェイの大逃げが見事にハマった。前走の丹頂Ｓを再現したような逃走劇。直線坂下でリードがなくなったように見えたが、そこから二枚腰。内ラチ沿いで再度脚を伸ばすと、最後まで先頭を譲ることなくゴールに飛び込んだ。

好スタートからじわりとハナへ。２コーナーを過ぎて向正面では２番手に１０馬身近い差をつけた。前走からコンビを組む松本は「前走も今回も形としては大逃げになっていますが、この馬のペースがそうなっているだけ。特に作戦は決めていなくて、馬の気持ちを尊重。それがああいう形になった」と説明。３コーナー手前の上り坂で減速すると、自然とひと息入る形に。このひとためと、「道中は馬にストレスが全く掛かっていなかった」という周囲に馬がいない状況が、最後の粘りにつながったと明かした。

３歳１月のデビューから中長距離をコツコツと走り続け、７歳３６戦目にしてつかんだ初タイトル。デビュー５年目の松本にとっても初めての重賞制覇だ。「馬の気持ちを最大限走る方に向けることが仕事だと。それがうまくいったのかなと思います。僕自身、５年目で成績を残せていないなかでも乗せてもらえたことに感謝ですし、結果が出せたことをうれしく思います」と喜んだ。

京都競馬場でレースを見届けた小林師も平地重賞は初めて。「前回に引き続き、松本君のセンスじゃないですかね。ジョッキーが素晴らしかった」と騎乗をたたえた。人馬ともに地道に力をつけてつかんだ初重賞。己のスタイルを確立したコンビの今後が楽しみだ。