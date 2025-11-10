日テレ系の番組を見て、データ放送からプレゼントに応募しよう！

データ放送は、テレビリモコンの[d]ボタンを押すとテレビ画面に表示されるもの。番組によって独自の情報を確認できたり、プレゼント企画に参加することができます。

今週（11月10日〜11月16日）、プレゼントなどの企画を実施している番組をご紹介。番組を見ながらぜひ応募・参加してみてください！

※データ放送のプレゼント応募にはテレビ・受信機をインターネットに接続した上で、データ放送のメニューから「TVerリンク」を選択し、TVer IDの登録が必要です。

詳細は下記リンクをご確認ください。

URL：https://www.ntv.co.jp/data/login/

●プレゼント応募ができる番組

▼「ZIP!」 月曜〜金曜 あさ5時50分放送

※お住まいの地域によって放送時間は異なります。放送時間は番組表をご確認ください。

あさ7時35分頃、番組内で出演者が挑戦する「ZIP!神ワザチャレンジ」の結果をリモコンのボタンで予想。1週間で15ポイント獲得すると、オリジナルQUOカード3000円分に応募できます。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/zip/datapresent/

▼「ヒルナンデス！」 月曜〜金曜 ひる11時55分放送

「ヒルナンデス！ファーム」の野菜を育てよう！収穫でポイントゲット！QUOカード1万円分を3名様にプレゼント。

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/hirunan/static/data.html

▼「桃源暗鬼」（FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)枠） 金曜 よる11時30分放送

※週によって放送時間が異なる場合があります。放送時間は番組表をご確認ください。

アニメ放送中にデータ放送を起動してリモコンの【青】ボタンを押すと、1話視聴ごとにスタンプを1個獲得できます。スタンプ獲得数に応じて豪華な作品関連グッズに応募できます。毎週応募できる参加賞も！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/tougenanki-present-aut/

▼「シューイチ」 土曜 あさ5時55分放送、日曜 あさ7時30分放送

※お住まいの地域によって放送時間は異なります。放送時間は番組表をご確認ください。

リモコンの【青】ボタンを押して「シューイチくんスタンプラリー」を開始すると、20分視聴する度にシューイチくんスタンプが1個たまります。スタンプを貯めて番組特製QUOカードに応募しよう！（両日、最初の1個目のスタンプは「シューイチくんスタンプラリー」を開始するだけでもらえます。土曜日に4個、日曜日に4個までスタンプを貯めることができます。）

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/shu-ichi/static/data.html

●データ放送で企画を実施している番組

下記の番組では、放送中に[d]ボタンを押すとデータ放送独自の企画に参加できます！

▼「金曜ロードショー」 金曜 よる9時放送

全国のみんなと一緒に気持ちを共有してリアルタイムで映画を楽しめる「金曜ロードシアター」を展開！

※放送作品ラインナップは番組サイトをご確認ください：https://kinro.ntv.co.jp/

▼「笑点」 日曜 夕方5時30分放送

リモコンの[d]ボタンであなたも司会の春風亭昇太になれる？ 大喜利で面白いと思った「笑点」メンバーに座布団をあげよう！

※詳細は番組サイトをご確認ください：https://www.ntv.co.jp/sho-ten/static/data.html

●データ放送で番組情報が見られる番組

放送中に[ｄ]ボタンを押すと、データ放送でさまざまな情報がチェックできる番組もあります。データ放送で見られる番組情報をご紹介！

▼「ESCAPE それは誘拐のはずだった」 水曜 よる10時放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

▼「良いこと悪いこと」 土曜 よる9時放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

▼「ぼくたちん家」 日曜 よる10時30分放送：相関図・キャストスタッフ・おしらせなど

※データ放送企画の内容は変更になる場合があります。ご了承ください。