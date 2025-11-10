スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』から、解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「気づけば中途半端にやめていたこと」はありませんか？

「いろんな経験をしなければ」と焦り、気づけばどれも中途半端に終わっていた。

あなたにも、そんな経験はないだろうか。

焦ると、つい新しいことがしたくなる

突然だが、私は焦りに駆られると、すぐに新しいことがしたくなる。

だが、基本情報の勉強は、テキストを買っただけで満足した。

ジムも、最終的に月1回くらいしか行っていない。

デュオリンゴも、通知がイヤになってアンインストールしてしまった。

振り返ってみると、今となってはどれも「やっていない」に等しい。

「何か新しいことをしなければ」と焦燥感に駆られたとき、どうすればいいのだろうか。

「昨日をデジャブする」に限る

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すためのための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

そんなときは映画『恋はデジャ・ブ』のビル・マーレイのように、昨日をやり直すこともできる。昨日と同じハイライトを設定する（＝デジャブする）のだ。（中略）もし自分にとってとても大事なことが見つかったなら、毎日それに集中し続ければ、それは生活に根づき、育ち、いつか花を咲かせるだろう。

陳腐に聞こえるかもしれないが、本当にそうなのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、昨日と同じことをするだけでいいのだ。

無理して新しいことにチャレンジしなくてもいい。

新しいことに手を出してすぐ飽きるよりも、昨日と同じことをした方が、自分にとって本当に大事なことを見つけやすくなる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）