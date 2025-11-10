【日本代表の最新布陣】緊急事態のGK、三笘と伊東が不在の両WBはどうなる？ 初招集トリオにチャンスはあるか。競争が激化したボランチは主将も安泰ではない

【日本代表の最新布陣】緊急事態のGK、三笘と伊東が不在の両WBはどうなる？ 初招集トリオにチャンスはあるか。競争が激化したボランチは主将も安泰ではない