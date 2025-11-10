◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 関学大24―3立命大（2025年11月9日 万博記念競技場）

大阪府吹田市の万博記念競技場で2試合が行われ、関学大が立命大に24―3で快勝して6勝1分けとし、7大会連続62度目の優勝を決めた。無敗同士の大一番は、関学大オフェンスが後半に奮起。QB星野太吾（2年）がランで2TDを奪う活躍を見せた。2位の立命大、3位の関大とともに全日本大学選手権に出場する。同選手権決勝の「甲子園ボウル」は12月14日に行われる。

2人の思いを背負ったランは、どんなディフェンスでも止められない。「宿命の対決」に訪れた第3Q4分45秒のハイライト。敵陣11ヤードからQB星野太にボールが渡る。パスと見せかけ、背番号18が走るドロープレー。関学大がいつの時代も得意にするおはこで、初めてのTDをもぎ取った。

「走るサイドを間違えたんですけど、最初のTDが取れて良かった」

雨中の決戦。序盤はパスのコントロールが定まらず、頼みのランも立命大の守備に食い止められた。第2Q5分59秒には、星野太がファンブルしてターンオーバー。前半3―0と全く勝敗が見えない状況なのに、司令塔は落ち着いていた。

「ファンブルしても動揺はなかった。そこが自分でも成長した点だと思います」

もちろん、昨年から数々の舞台を踏んだ経験は大きい。それ以上に、同じポジションで切磋琢磨（せっさたくま）する兄・秀太（4年）の存在がよりどころになっている。「兄だってスタートから出たい気持ちがあるのに、自分が出た時は支えてくれる。感謝しかない」。フィールドではライバルでも、いつも夕食をともにして、練習で気づいた点を共有する理想的な関係。第4Qにもランで2本目のTDを刻み、「兄に恩返しできたかな」と笑った。

昨年敗れた立命大にリベンジしたリーグ7連覇。ただ、2年ぶりの学生王者を狙うチームとしては、まだ笑顔など見せられない。「兄と一緒に日本一を獲りたい」。静かに、そして力強く、星野太は王座奪回を誓った。 （堀田 和昭）

≪「準備不足」で完敗≫立命大は関学大に完敗し3連覇を逃した。「ヘッドコーチの力量の差。雨の中でどうやってプレーするかとか準備の部分が足りなかった」と高橋健太郎監督は振り返った。雨に苦しみ、QB竹田は20本パスを投げ、成功は7本。頼みのランも、後半アジャストしてきた相手を攻略しきれなかった。2位で進出する全国大会は準々決勝で関東3位の法大と激突。昨年の甲子園ボウル再現カードを制し関学大へのリベンジ機会も残る甲子園ボウルへの可能性をつなぐ。