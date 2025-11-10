子役出身の74歳俳優、6つのがん克服をきっかけに改名 新芸名は趣味の俳句から
俳優の小倉蒼蛙が、12日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
小倉蒼蛙 ＝テレビ朝日提供
6つのがんを克服したのをきっかけに、小倉一郎から芸名を趣味の俳句の俳号から「蒼蛙」と改名した小倉。
もともと子役出身で、梅宮辰夫さんの紹介で児童演劇研究所に入っていたという。その後、数々の映画に出演し、美空ひばりさんや石原裕次郎さんとも共演。さらに加東大介・沢村貞子姉弟との心温まるエピソードを明かす。
現在は74歳で、子ども5人・孫4人に恵まれて幸せな人生を送っていると話す。
