¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá¡¡¿À¸Í1¡½1GÂçºå¡Ê2025Ç¯11·î9Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï5»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¿À¸Í¤È¡¢µþÅÔ¤ÎÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤ÏGÂçºå¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ63¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¼¯Åç¤È7º¹¤Î3°Ì¡£µþÅÔ¤Ï²£ÉÍM¤Ë0¡½3¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢Æ±62¤Î¤Þ¤Þ¤Ç4°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£²£ÉÍM¤ÏÆ±40¤È¤·¡¢»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±32¤Î²£ÉÍFC¤ÏJ2¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¡£Í¥¾¡¤Ï¼¯Åç¤È2°ÌÇð¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¿À¸Í¤ÎÌîË¾¤ÏÊ´¡¹¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï¾¡Íø¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢GÂçºå¤ËÄËº¨¥É¥í¡¼¡£3»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤Î½ªÀï¤Ë¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì»î¹ç¤º¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤«¤é¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÇ÷¤¬¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¸åÈ¾22Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¸åÈ¾44Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Î¹ë²÷¥Ü¥ì¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¸òÂå¤Ï¶Á¤¤¤¿¡£º£µ¨2ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¤·¤¿ÂçÇ÷¤Ï¤Þ¤À8ÆÀÅÀ¤Ç¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢À¨¤¯ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ï¤·¤¿ºÇÂçÍ×°ø¤ò¼«¤é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤ë¡£ÂçÇ÷¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£¡¡¡ÊÈÓ´Ö¡¡·ò¡Ë