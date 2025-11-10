¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥É¥é2¤Î¶å¶¦Âç¡¦°ðÀîÎµÂÁ¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç50»î¹çÅê¤²¤¿¤¤¡×¿·¿Í²¦¤òÁÀ¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¶å¶¦Âç¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬9Æü¡¢FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÌ´¶õ´Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿·¿Í²¦¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö2·³¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç50»î¹çÅê¤²¤¿¤¤¡£¥×¥í¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¤²¤ëÃæ¤ÇÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤·è¤áµå¤¬¤¢¤ë¡£¶Ê¤¬¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤¥«¡¼¥Ö¤À¡£¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤µ¤ó¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÏÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¤·¡¢µåÂ®¤¬Â®¤¤¡£¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëµå³¦ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤Ë¤â¶µ¤¨¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï3Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡ÖºÇÂ¿¾¡¡×¡¢10Ç¯¸å¤Ï¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡×¤ÈÌ´¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¾Íè¤ÏÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¸½ºß¤Î»ý¤Áµå¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Î¤Û¤«¤ÏÄ¾µå¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£±Ê°æÃÒ¹ÀÊÔÀ®°éÀ®ËÜÉôÄ¹·ó¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÉôÄ¹¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡Ê¶¯¤ß¤Î¡Ëµå¼ï¤ò³Ð¤¨¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Âç³Ø2Ç¯º¢¤«¤éÍî¤ÁÉý¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤Æ¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¡È²øÊª¡¦¹¾Àî¡É¥¿¥¤¥×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÉ¾¤µ¤ì¤ë¹äÏÓ¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¿·µå¡É¤ÇÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë