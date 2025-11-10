◇サッカーJ1第36節 横浜FM3-0京都(9日、サンガスタジアム by KYOCERA)

横浜F・マリノスがJ1残留を決め、朴一圭選手や大島秀夫監督が心境を語りました。

敵地での京都サンガF.C.戦に臨んだ横浜FMは前半35分、セットプレーからFW谷村海那選手が頭で合わせて先制。後半27分には途中出場のMF天野純選手が追加点をあげると、MF植中朝日選手が試合終了間際にとどめの3点目。3-0で勝利となりました。

この勝利で、2試合を残してJ1残留を決めた横浜FM。試合終了の笛が鳴ると、ピッチに倒れ込み涙を流す選手の姿もみられました。

今季は開幕16試合でわずか1勝と低迷。それでも第24節で3か月ぶりに最下位を脱出すると、直近は3連勝で18位の横浜FCを突き放し残留を確定させました。

横浜FMはこの試合も含めて3試合連続無失点と守備陣が奮闘。GKの朴一圭選手は「一人一人が魂を込めてピッチで戦ってみんなで勝利をつかむ姿勢を出すことが大事だった。アウェーでたくさんのサポーターが見てくださる中で最高の姿を見せられた。後ろで見ていたがチームメートが誇らしかった」と振り返りました。

さらにサポーターに向けコメントを求められると「最下位という時間がとても長くて、そんな中でもサポーターの皆さんはブーイングではなく背中を押してくれた。本当に力になりました」と話しました。

今季は開幕から低迷した横浜FM。6月後半には今シーズン3人目の監督として大島秀夫氏が就任。その大島監督は、今日の勝利に「残留という大きなミッションを達成できて、ほっとしています。選手、スタッフ、会社の人を含めみんなで苦しい状況を乗り越えた、みんなの頑張りだと思う」と語りました。

好調の要因については「選手たちの気持ちの強さだと思います。そこに尽きると思うし、そのために準備もしてきたし、みんなの頑張りだと思います」とコメント。無失点の守備には「最後はなりふり構わずじゃないですけど、守備陣だけでなく1番前の選手から朴まで、プラスアウェーまで駆けつけてくださったサポーターの皆さんで守った形かなと思う」とコメントしました。