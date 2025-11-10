国内FA権を取得し熟考中の日本ハム・松本剛、今日10日にも結論。「しっかり自分なりに考えて結論を出したい」。

今季国内フリーエージェント（FA）権を取得した日本ハムの松本剛外野手（32）が9日、権利行使について熟考中であることを明かした。この日、本拠地エスコンフィールドでの自主練習後に取材に応じ「どっちかに決まっていれば早めに言っていると思いますし、そこはどっちもあり得るというか…」と悩める胸中を明かした。

帝京高から11年ドラフト2位で入団。伸び悩んだ時期もあったが、新庄監督が就任した22年に首位打者を獲得するなど開花した。遅咲きながら、14年目でつかんだ権利とあり「難しいなと思います。やっと取れた（権利）。取れると思っていなかったのが正直なところなので。しっかり自分なりに考えて結論を出したい」と語った。

選手会長であり、チームの低迷期を支えてきた精神的支柱。一方で近年は五十幡、矢沢ら若手の台頭で出場機会も減少していた。今季は66試合に出場で打率・188、7打点、0本塁打。今季終了後には「FAどうこうではなく、今年自分の成績が振るわなかったことに対しての悔しさが多い」と、自責の思いを口にしていた。

FAの申請は11日が期限。12日に権利行使者が公示され、13日から全球団との交渉がスタートする。松本剛は「自分の中ではある程度、明日（10日）中には（決めたい）と思っているので…」。権利行使か否か――。松本剛の決断に注目が集まる。（清藤 駿太）