¡Ú¥Î¥¢¡Û°ðÂ¼°¦µ±¡¡À¶µÜ³¤ÅÍ¤È¤Ïà¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊGHCËÉ±ÒÀïá°ìÂò¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼OZAWA¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢¤Îà¥Ë¥å¡¼¥¥ã¥×¥Æ¥óá£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé¿·²¦¼Ô¤Î£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡á£³£²¡Ë¤¬¡¢Êý½®¥·¥Ã¥×¤òà¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÁ¥á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¡£°ðÂ¼¤Ï£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤òÇË¤ê»êÊõ¤ò½éÃ¥¼è¡£¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÆ±²¦ºÂ¤ÎºÇÇ¯¾¯Â×´§µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼À¶µÜ¤È¤Î°ø±ï¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥¢¤«¤é¥ê¥à¡¼¥Ö¤·¤¿¤¤à¥Ð¥Ã¥É¤ÊÉ÷Ä¬á¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·èÀï¡Ê£²£±Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°ðÂ¼¤Ï¡¢½Ð¹ç¤¤Æ¬¤ËÂç¤¤ÊÂÎ¤Çµ¼Ô¤Ë¥Ï¥°¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼À¶µÜ¤Ï¥é¥Ó¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ß¡¼¤Ï¥¿¡¼¥È¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¶÷ÏÃ¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¶µÜ¤ÏÆ»¾ì»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤½¤Î¥·¥´¥¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î´¶³Ð¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Èàº¹á¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿°ðÂ¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¸«¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ø¥ß¡¼¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤òÄ¶¤¨¤ëÌÜÉ¸¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£À¶µÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿À¶µÜ¤ÏÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÎÈ¿µÕ¤Ë¤¢¤¦¡£º£Ç¯£±·î¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ê¡¼¥¡¼¤Ç°ÛÊ¬»Ò¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤òÅØÎÏ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡ÊÀ¶µÜ¤Ë¡Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥¢¥¤¡¦¥¥ã¥ó¥È¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£°ðÂ¼¤¬ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ïà¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¿Í´Ö¤òÇ§¤á¤Ê¤¤É÷Ä¬á¤À¡£
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¥Î¥¢¤È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¥ß¡¼¤Ï»×¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÃÇºá¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥ß¡¼¤È¥ß¥¹¥¿¡¼À¶µÜ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥´¡¼¥Û¡¼¥à¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ï¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤ò»ØÀè¤Ç²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤·¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤â»ØÌ¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¡£Ã¯¤«¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¿°¤Ë¿Í¤µ¤·»Ø¤òÅö¤Æ¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿¡££¹Æü¤Ëºë¶Ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¾¥Àï¤Ç¤ÏÀè¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£