¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¡Ê¸½¡¦£Ô£Á£Ð¡Ë¤Ë¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡Ö¥³¥Þ¥É´óÀÊ¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤¬º£·î£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Îµí¹þÃ½¿Ú¶èÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤ò£²¤«·î¤Ë£±²ó¡¢³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬»öÌ³½ê¤ÎÁí¿ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬£²£°£±£¸Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Âà½ê¡£¸½ºß¤ÏÂ¾»öÌ³½ê¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤ò°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£²¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¥å¥¦¡£¤Þ¤¿¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£±£µ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿°æà¥Õ¥¡¥é¥ªá¸÷¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿·Æ»ÎµÌ¦¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æú¤Î²«ºª¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî»þÂå¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥ë¥¡¼¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþÉôÂóÌé¤À¡£¼Â¤Ï£²Ç¯Á°¤Ë¤â¡Ö£Æ£Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤ÈÂê¤·¤¿Éü³è¥é¥¤¥Ö¤òÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉþÉô¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¡£Åö»þ¤Ï£²¤«·î¤Ë£±²ó¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤ß¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤¬»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÉþÉô¤â¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÊÆÎ³¼Ì·Ð¤Î¥µ¥ó¥¥å¡¼¥¿¥Ä¥ª¤È¤È¤â¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥Ö¤Î¼çºÅ¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÉþÉô¤Ï¡Ö¤ä¤é¤º¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸ÄÀÅª¤«¤Ä¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£