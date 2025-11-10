社長「うちにはA型とO型の社員しかいらない」　血液型を聞かれても「わからない」と答えるしかなかったB型女性の怒り

実は、血液型で性格や適性が決まるという科学的根拠はない。しかし、血液型で勝手に人を決めつける「ブラッドタイプ・ハラスメント（ブラハラ）」をしてくる人も少なくない。

埼玉県の30代女性は、派遣社員として小さな広告代理店で働いていたときのエピソードを明かした。

女性の仕事は事務と社長の「小間使い」だった。そんな中、入社して数日たった頃、社長が信じられない言葉を口にした。（文：境井佑茉）

「うちにはA型とO型の社員しかいらないと言い放ちました」

「血液型だけでなんて理不尽なんだろう」

女性の血液型はB型だ。女性の父と姉はA型、母はAB型だそうで、

「血液型を聞かれたときは誤魔化さざるを得ないと思い、『分かりません』と答えました」

しかし、思わぬ形で女性は職場を去ることになる。

「（社長が）私との馬が合わない事に気づき結局1ヶ月で契約を打ち切られました」

契約終了は血液型が直接の原因ではなかったものの、女性は「血液型だけでなんて理不尽なんだろう」と感じたそう。

「こんな上司いらないし、デリカシーがなく社長の自覚すらないんだと感じた瞬間でした」

職場におけるブラハラは不快でしかない。特に上の立場の人は気をつけたほうがいいだろう。

※キャリコネニュースでは「『こんな上司はいらない』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。