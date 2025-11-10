日米通算４３６７安打を記録したイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が８、９日の２日間、新潟・長岡市内で春夏通算１２度の甲子園出場を誇る中越の球児らを中心に指導を行った。高校生の指導は２０年の智弁和歌山から始まり、これで６年連続１２校目。今年１月に同校生徒から受け取った手紙がきっかけで実現した指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

初日の８日は、同市にある悠久山野球場で行われた。９３年６月１２日の近鉄戦で、野茂英雄からプロ初本塁打を放った思い出の地だ。球場玄関に飾られた当時の写真や鈴木表記の新聞記事も目にした。「おもしろいね。鈴木と見ると、おかしい、ってなってくる」と笑いつつ「野茂さんのフォークは打てない。（当時の自分に）初球からフォークを投げてこないと思っていた。（打ったのは）初球の真っすぐ」と当時を回顧。「追い込まれたらベストピッチを待つ」という考えも、この野茂氏との対戦で生まれたという。

キャッチボールでは正確さの重要性を説き、打撃練習では実演を示し、６３スイングで右越えに９本のサク越えを放った。「どの動きでも、走っているときも、しんどくなった時がポイント」と自身の考えを示すと「自分の頑張れるところよりも一歩前に行けるか。それを日々のテーマにしてください」と“イチ流”のアドバイスを送った。

同校グラウンドに場所を移した２日目の練習では、屋外での練習後、１時間以上にわたる座学を行い、独自の野球観や人生観、精神論などを伝授した。生徒から「今までで一番うれしかった瞬間」を問われた際には、１９年３月に行われた自身の引退試合を挙げ「プロに入ると、敵（チームのファン）もいるから３６０度から応援してもらえない。でも、引退試合だけは３６０度から応援してもらった」と懐かしそうに振り返った。

全ての練習を終えると「どこに行っても夏の試合は見られる。みんなの今後に期待します。僕も鍛錬を続けます」とエールを送り、思い出の地・長岡を後にした。

〇…８日にはイチロー氏にとって初となる連合チームへの指導を行った。中越と共に参加したのは５校連合の糸魚川白嶺、高田商、新井、柏崎常磐、柏崎総合の１８選手。「なかなか難しいよね。モチベーションをどこに持って行くか分からない」と心情を察した。全国的に増えているという現状を指摘した上で「臨んでいく気持ちを大事にしてください」とエールを送った。

◇イチロー氏が指導に訪れた高校

智弁和歌山（和歌山） ２０年１２月

国学院久我山（東京） ２１年１１月

千葉明徳（千葉） ２１年１２月

高松商（香川） ２１年１２月

新宿（東京） ２２年１１月

富士（静岡） ２２年１２月

旭川東（北海道） ２３年１１月

宮古（沖縄） ２３年１２月

大冠（大阪） ２４年１１月

岐阜（岐阜） ２４年１１月

愛工大名電（愛知） ２４年１１月

中越（新潟） ２５年１１月