◆第１０５回全国高校ラグビー京都府大会 ▽決勝 京都成章２２―１２京都工学院（９日・京都市宝が池球技場）

１１年連続で同じカードとなった第１０５回全国高校ラグビー大会（１２月２７日開幕・花園）の京都府予選決勝は、京都成章が昨年王者の京都工学院を２２―１２で破り、１６度目の優勝を決めた。粘り強いディフェンスの堅さで、４度の花園優勝を誇る伝統校を圧倒。左膝手術で在学中の試合出場を断念した笹岡空翔（くうと）主将（３年）に１７度目の花園切符を届けた。

ＳＯ岡元聡志（３年）がタッチキックを蹴り出すと、黄色と青のジャージーに身を包んだ京都成章は喜びを爆発させた。２年ぶりに京都工学院から王座を奪還した。関崎大輔監督（３５）は「今年負けたら終わりだと思っていた。みなさんに恩返ししたいという気持ちが一番でした」と安どの表情を見せた。

０―０で迎えた前半１７分、ＦＢ春藤大翔（２年）がハーフウェーラインから約３０メートルを突破。パスを受けたＮＯ８南川祐樹（３年）が先制のトライを決めた。勢いに乗った京都成章はディフェンス面でもらしさが光った。“ピラニアタックル”と呼ばれる低く、足に絡みつくタックルを連発し、相手の攻撃を封じた。「京都成章のディフェンスを取り戻したいと、１年間やってきた。成長を感じました」と指揮官は胸を張った。

主将の笹岡が９月上旬の練習中に左膝の半月板を断裂。手術を受けて、在学中の復帰は絶望となった。岡元は「みんなで空翔を花園に」と振り返るように、チームの絆はさらに強くなった。松葉づえ姿で声を枯らし、チームを鼓舞した笹岡は「必ず花園で日本一を取ろうと背中を押してくれた。仲間思いのやつら」と感激し、テレビのインタビューでは「お前らサイコーやぞ〜！」と絶叫した。目指すは２０年度の準優勝を超える日本一。ピラニア軍団が新たな歴史の扉を開く。（藤田 芽生）

〇…京都工学院が２年連続の花園出場を逃した。大島淳史監督（４３）は「雨の中でのミスの多さが勝敗を分けた。私の情熱が少し足りなかったかな」と悔やんだ。伏見工（現・京都工学院）をラグビー界屈指の名門に育てた“泣き虫先生”こと山口良治総監督（８２）はスタンドで見守り「勝敗を決める決勝ですから、勝つことに意義がある。ここ一番で力を出せないと」と来年の逆襲に期待を込めた。