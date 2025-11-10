◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ最終節・関学大２４―３立命大（９日・万博記念競技場）

関学大が立命大に２４―３で快勝し、７大会連続６２度目の１部リーグ優勝を決めた。攻撃陣はＱＢ星野太吾（だいご、２年）＝足立学園＝の２タッチダウン（ＴＤ）など３ＴＤを奪い、守備陣は昨季学生日本一の立命大にＴＤを許さなかった。リーグ全日程が終了。開催中の全日本大学選手権（１２月１４日決勝＝甲子園ボウル）に、関西からは上位３校の関学大、立命大、関大が出場する。

雨中の大一番を制し、関学大がプライドを取り戻した。昨季最終節で敗れたライバル・立命大を攻守とも圧倒してリベンジ。大村和輝監督（５４）は「ちゃんと勝てたのが良かった。引き分けとかじゃなく」と３年ぶりとなる単独でのリーグＶを喜んだ。全日本大学選手権が控えており、大はしゃぎする選手はいないが、ＤＬ前田涼太主将（４年）＝箕面自由学園＝は「勝ててうれしい。前半ミスが目立っていたので」と静かに大舞台での修正力に手応えを得た。

お互い攻め切れないまま迎えた第３クオーター（Ｑ）４分４５秒、ともにＱＢの星野兄弟の弟・太吾が抜け出し、この日チーム初のＴＤ。同７分５２秒には、ＲＢ永井秀（２年）＝関西学院＝が３６ヤードを駆け抜けＴＤを追加した。第４Ｑには太吾がダメ押しのＴＤ。途中出場した兄・秀太（４年）＝足立学園＝らと喜びを分かち合った司令塔は「４年生は負けたら引退。一緒に日本一になりたい」と声を弾ませた。

第５節・関大戦（１０月１３日・たけびし）は終了間際に追いつかれ１７―１７のドロー。全勝街道を走っていた立命大から一歩後退した。日々の練習に緊張感が足りないと危惧した前田主将は「試合だけでなく、練習中からミスをびびるぐらいのつもりで練習しろ」とチームを引き締めた。堅守を見せたこの日の試合後「その分、試合中はミスしても責めず、切り替えさせることを心がけました」と明かした。

２年ぶりの学生日本一奪回を目指し、全日本の舞台に臨む。昨年は準決勝で法大に敗れ、甲子園ボウル７連覇を逃した。「立命と甲子園で再戦したいとか関係ない。目の前の相手に一戦必勝です」と前田主将。大村監督も「うちのチームは、まだまだいける」と上積みを期待した。関学大が難敵との一戦を乗り越え、さらに加速する。（田村 龍一）

〇…立命大は３年連続のリーグＶを逃した。パスに定評がある司令塔・竹田剛（４年）＝大産大付＝も相手の激しい重圧にＱＢサックを食らうなど、ＴＤを演出できず。甲子園ボウル２連覇が懸かる全日本へ向け、ＤＢ今田甚太郎主将（４年）＝駒場学園＝は「きょうは悔しいけど、前を向きたい。昨年も（リーグ関大戦で）負けてから日本一になった。僕たちは挑戦者です」と視線を上げた。