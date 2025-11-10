◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）

第１５回みやこＳ・Ｇ３は９日、京都競馬場で行われ、先週フォーエバーヤングでブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシックで快挙を成し遂げた坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作厩舎＝の手綱で、２番人気のダブルハートボンドが重賞初制覇。勝ち時計の１分４７秒５はダート１８００メートルのＪＲＡレコードとなった。

【レースメモ】

◆坂井瑠星騎手 ４回目の騎乗で初勝利。重賞はサウジアラビアロイヤルＣ（エコロアルバ）以来、今年５勝目で通算２４勝目。

◆大久保龍志調教師 今年の２頭を含む延べ１０頭の出走で初勝利。重賞は函館２歳Ｓ（エイシンディード）以来、今年３勝目で通算２８勝目。

◆キズナ産駒 ２４年（サンライズジパング）に続く２勝目。重賞は神戸新聞杯（エリキング）以来、今年１０勝目で通算４７勝目。

◆レコードタイム １分４７秒５は０９年ウォータクティクスの１分４７秒８を更新するコースレコードで、１９年スマハマの１分４７秒６（中京）を上回るＪＲＡレコード。

◆最少馬体重優勝 ４７６キロは１４年インカンテーションの４８８キロを抜いて更新。

（記録は全てＪＲＡ）