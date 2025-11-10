ユーチューバーてんちむ（31）が9日、インスタグラムを更新。自身のプロデュースするランジェリーの発売を告知した。

てんちむは「コツコツ作ってた下着が遂に!!今月末に販売開始されます」と告知し、ランジェリー姿を写真で投稿した。白やべージュのランジェリーを着用したナチュラルな姿や、妖艶なポーズをとる、ピンク色や黒のランジェリー姿を投稿している。

てんちむは「ブラで下剋上やってやろう」と意気込みをつづった。

この投稿にフォロワーからは「アジアンビューティーという感じで魅力的」「てんちむさんの多岐にわたるプロデュース事業、本当に素晴らしいです」「スタイル良すぎ」とコメントが寄せられている。

てんちむは1月、自身のYouTubeで20年に施術した豊胸手術を隠しながらナイトブラをプロデュースしたことをめぐり、当該商品の企業との裁判で敗訴を報告。損害賠償額について初言及。動画内で「裁判ですね、判決が出ました。第1審判決結果、3億8457万4504円の損害賠償が決まりました」と切り出した上で「圧倒的敗訴です、ボコボコですね」と語った。そして控訴する方針を明かした。

昨年12月には「ブラの負債はブラで返す」とXでつづり、さまざまな色のブラとカタログを映している約4秒の動画をアップしていた。