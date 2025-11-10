»³ËÜÎ¤ºÚ¡¢aespaÂå¡¹ÌÚ¸ø±à´Õ¾Þ¤Ø¡Ö¶«¤ó¤Ç¹¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤â¤½¤ì¤â¹¬¤»¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖaespaÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Âç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤À¶«¤ó¤Ç¹¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤â¤½¤ì¤â¹¬¤»¤À¡×¤Èµ¤·¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 aespa LIVE TOUR¢®¡ÊÆóÊ¬¥À¡¼¥·¡ËSYNK : aeXIS LINE¢®¡ÊÆóÊ¬¥À¡¼¥·¡Ëin JAPAN¡×¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥óÍÍ¡¢Âº¤¤¤è¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤¢¤ì¤Ï¡£¡£Îï¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¡¡£¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ÆåºÎï¤ÊÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¡£aespaÍÍ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¼¡¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤âÇÒ¤ß¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¡×¤Èµ¤·¡¢8Æü¤Î¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Íè½Õ¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤â
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤Æaespa¤µ¤ÞÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤âMY¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£