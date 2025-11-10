timelesz、秘密基地にダイアン津田が襲来 寺西拓人の“ハマグリ愛”がさく裂
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、きょう10日深夜に放送される。
【番組カット】ハマグリ愛が止まらない！テンション高めな寺西拓人
今回は「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける「タイムレスハウス」第2弾。timeleszが集結し、ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティーとなる。ドラマの世界観と素のバラエティーの要素が融合した新しいスタイルで送る。
都内某所の秘密基地「タイムレスハウス」で、timeleszが和気あいあいと集まる中、ゲストのダイアン・津田篤宏がサプライズ登場する。
この日、寺西拓人と橋本将生がアメ横で、千葉県九十九里産の大粒ハマグリを調達。寺西は「デカいのよ。めっっっちゃくちゃ質が良い。なぜなら、九十九里の地ハマグリでございます」と、ハマグリ愛が止まらない。秘密基地に戻ると、大粒ハマグリを懸けたオリジナルゲーム「ハマグリ争奪 貝パカ選手権」が急きょ開催される。
試合は、メンバーが「関東チーム」と「関西チーム」に分けられ、七輪でハマグリを焼き、先に4つすべて開いたチームの勝利というルールで行う。「貝の選び方、それからあおぎ方、ただの人間じゃないの」「勝負師・風磨に勝ちたい」と闘志を燃やすメンバーたち。しかし、単なる運試しではなく、熱効率を考慮した配置や、うちわによる火力UP作戦、さらには相手チームの七輪を襲撃するなど、予測不能な妨害工作も飛び交う大混戦に。最終的に勝利をつかみ、大粒ハマグリのおいしさにありつけるのは、一体どちらのチームなのか。
第2ラウンドは、津田が差し入れた豪華食材・松茸を懸けた「松茸クンクンハイハイゲーム！」。目隠しをして嗅覚だけを頼りに松茸入りのボールを探し出す、というシンプルなルールで行う。しかし、松茸の香りを追いかけるメンバーたちのハイハイ競争は、爆笑の渦に。津田のジャッジが光る中、半身になって匂いを嗅ぎながら 「ヤバい！匂う！匂う！匂う！」と、メンバーは嗅覚に全集中する。
メンバーの予想外の行動と、津田の鋭いツッコミがさく裂する、予測不能な企画となる。
