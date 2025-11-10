

外国のお店の外観のショーウィンドーをイメージした一角。小野さんは、この場所でオンライン会議などをすることもあるという（撮影：大澤誠）

ひとりで暮らす人の家から、人生を深掘りする連載「だから、ひとり暮らし」。 30代の若い世代のなかにも積極的に“ひとり”を選択する人が増えている。

小野笑（おの・えみい）さんも、そんな生き方を体現するひとりだ。35歳で中古マンションを購入し、リノベーションを経て、 “好き”を詰め込んだ空間をつくった。彼女にとってそれは、他人の価値観から自由になり、自分の世界を“住まい”というかたちで表現することでもある。

ディズニーやハリー・ポッターの雰囲気に





横須賀市の築50年超えのビンテージマンション。昭和を感じさせる共用部分だが、玄関ドアを開けると、そこには異世界があった。

ゴールドをアクセントにしたライトがやわらかく灯り、深いグリーンの壁が森のような安らぎを感じさせる。ショーウィンドーのように演出されたエントランスを入り、ベッドやバスルームを配置した廊下を通り抜け、リビングへ足を踏み入れる。

そこにはマントルピース（壁付けの暖炉）を模した造作のテレビ台の前で、飼い猫のダイナが丸くなっていた。

「子どもの頃からディズニーや『ハリー・ポッター』などの、ファンタジーの世界が好きなんです。その世界観を大人っぽく磨き上げて、ブリティッシュ・ファンタジーなテイストとして、部屋に反映しました」（小野笑さん 以下、発言はすべて本人）

壁にくぼみをつくったベッドをアルコーブベッドという。ディズニーリゾートのディズニーランドホテルにも同様のベッドがあって、かねてから憧れていたそう（撮影：大澤誠）

まるで夢のようでありながら、大人の静けさをたたえたその空間にいると、自然と心が躍った。

この部屋の主は、小野笑さん（36歳）。リノベーション会社で広報を務める彼女にとって、家づくりは“仕事で見てきた理想を、自分の手で実現する挑戦”でもあった。築50年の中古マンションを1120万円で購入し、約1400万円をかけてリノベーション。

分譲住宅としては手頃だが、総額約2500万円超の買い物は、決して軽い決断ではない。

「もちろん思い切りは必要でしたけれど、ローンを組むなら35歳から余裕を持って返したいという判断もあって。返済に無理がないように、自社で提携しているファイナンシャルプランナーにも相談して、予算を決めました。

当時の収入は決して潤沢ではなかったので、条件は取捨選択しましたね。私の場合は在宅勤務が主で、都心へのアクセスは重視しません。だから実家の近くの横須賀で探すことにしました。そして築年数もこだわりませんでした。その分、自分らしい内装にお金をかけることにしたんです」

そうやって現実的な予算のなかで「これからずっと、ここで生きたい」と思える空間をつくった。

素材選びからディテールまでほとんど妥協せず、完成した部屋は同僚からも驚かれるほど個性的な空間だ。リノベーション会社の広報として、自宅の写真をSNSに投稿すると反響が広がり、雑誌やメディアからの取材依頼も増えた。

「自分の家が発信の場になったことで、180度、世界が変わりました」。そう語る小野さんは、実は家づくりに挑戦する前までは、“好き”を表に出すことに慎重な、受け身な性格だったという。

いじめの記憶と「自分を出せない」時間

「元々いじめられっ子で、人が怖いんです。何か好きなものについて話すと、気持ち悪いと思われる気がして……。だから自分の話をしないようにしていたかもしれません。

それに私が学生の頃は、今みたいに“推し活”とか、好きなものを発信する文化がなかった時代だったから、何かに夢中になるのがちょっと浮く感じがあって。目立つとすぐにいじられたり、からかわれたりする。だから“好き”を表に出すのも怖かったんです」



小野 笑（おの・えみい）36歳。横須賀市出身。公園施設の広報を経て、リノベーション会社「ゼロリノベ」の広報に。2024年11月から現住居に暮らす（撮影：大澤誠）



廊下の両側にカーテンで区切ってベッドやクローゼット、バスルームなどを設置。どことなく豪華な寝台列車を思わせる廊下。エントランスには真鍮の文字で名前の笑（えみい）からとったsmileの文字（撮影：大澤誠）

そう話す小野さんは、長いあいだ“人に合わせる”ことで身を守ってきた。周りに嫌われないように、空気を読み、角を立てないように生きてきたという。その習慣は、社会人になっても変わらなかった。

「過去の私は何事においても受け身な選択をしがち。就職も家からの近さで決めました。表立って何か言って反対されたり、変だと思われたりするのが怖くて自分の意見をはっきり言わない性格でした」

波風を立てないようにと生きてきた小野さんだったが、あることがきっかけで前職を辞めることになった。転職先として出会ったのが、今務めるリノベーション会社「ゼロリノベ」だ。

「『大人を自由にする』という企業コンセプトを見たとき、すごく惹かれたんです。自分も内心は自由になりたかったんですねーー“都合の良い人”でいることを辞めて、自分の軸を立てるべきタイミングだったのだと思います。

入社後、家を購入してリノベーションしたお客さまを取材すると、おひとりで家を持つ方にしても、離婚された方にしても、精神的にも経済的にも自立した方がすごく多くて、刺激を受けました」

他人の価値観に合わせて生きてきた小野さんは、この転職がきっかけとなり自分の生き方を変えてゆくこととなる。

「リノベーション会社の広報として、やるからには既視感のある空間とは一線を画した個性的な部屋をつくろうと思いました。ここには私の好きなものや、仕事をしながら集めてきたアイデア、会社の持つノウハウを詰めこんでいます」

そう語る小野さんに、“好き”を口にするためらいは、もう見えなかった。



ファンタジックな内装の室内。深いカラーリングやアンティークなイメージの家具が、大人の落ち着きも感じさせる（撮影：大澤誠）

「ファンタジーの住人になった」

現在の小野さんは1日のほとんどの時間を、この家で過ごしている。リノベーション会社の広報として、取材がある日は都内や近郊の現場へ出向くが、そうでない日は家で仕事をする。

「家がいちばん落ち着きます。もともと社交的に過ごしたい欲求もないので、仕事で外出する他はインドアでマイペースに過ごしていますね」

日々の食事はヘルシーで簡単なメニューですませることが多い一方で、休日にはオーブンを使ってお菓子を焼いたり、手芸に没頭したりすることでリフレッシュしている。

「手仕事が好きなんです。副業で手作りのアクセサリーをオンライン販売したりもしてみたい。そしていつかは、自分の雑貨と焼き菓子のお店を持つのも素敵だなって、夢みています。人付き合いが好きなほうではないけれど、誰かが私の“好き”に共感してくれるのはうれしいですね」

かつて他人の目を気にしていた彼女が、自分の世界を発信することに喜びを感じるようになった。暮らしのなかで“好き”を堂々と語れるようになったいま、小野さんの表情は穏やかだ。

「ずっと心の中にあって、自分をはげましてくれていたファンタジックな世界観。それが今は『自分がそのファンタジーの住人になった』って思うんです。

服の傾向も変わり、余計なものを買わないようにもなりました。ここで年齢を重ねて暮らしている自分が想像できるようになって、生き方が定まったのだと思います」



壁付けキッチンは緑のペイントをアクセントにして、生活感が出ないように。お茶やオートミールなどの食材は瓶に移したり、籠に入れたりして整える。（撮影：大澤誠）

“嫌いなもの”は、人の自由を奪う言葉

そんな“好き”に囲まれた生活をしている彼女に、“嫌いなもの”を聞いてみると、少しだけ間をおいてこう答えてくれた。

「結婚するのが当たり前っていう、考え方が苦手です。もちろん結婚してる人を否定するわけではありませんが、そこに“こうすべき”っていう圧を感じると、違和感がありますね」

20代の後半から30代、特に女性はいろんな“べき”に追い立てられる。キャリアを築くべき、結婚するべき、子どもを持つべきーーそんなプレッシャーが根強い。



マントルピース（壁付け暖炉）型に造ったテレビ台。その上にはchatGPTに描かせた自身と愛猫の肖像画（撮影：大澤誠）



相棒の猫のダイナ。名前は不思議の国のアリスの愛猫からとった（撮影：大澤誠）

「この前ある年上の方に、『こんな家をつくっても、いつか結婚するんでしょ？その時どうするの？』って言われて。女性が家を買うと、まだそういう言葉が出てくるんですよね。

でも、私の周りの同世代はもう、結婚して子どもを持つっていう前提に立ってない人も多いです。私たちの世代にとっての“普通”は、もう変わってきてると思うんです。

私は自分はもちろん、他の人の“好き”も大事にしたくて。会社で家族や単身の方をはじめ、LGBTQカップルの方の家づくりをお手伝いすることもあるんですが、好きな人がいること自体が素晴らしいと思っています。だから、人やものを好きでいる自由を尊重したいです」

小野さんの“嫌いなもの”は、結婚そのものではない。他人の生き方を“こうあるべき”と裁く視線だ。それは、彼女が長い時間をかけて「自分の軸」を取り戻してきたからこそ、敏感に感じ取るものなのだろう。



好きなもの、大切な思い出を飾ったコーナー（撮影：大澤誠）

“べき”よりも“好き”を大切にするリアリティ

年長者が「恋愛しろ」「結婚しろ」と促すのは、少子化がもたらす社会構造の歪みに対する危機感もある。

しかし世代によって“普通”のかたちは違っていて、いまは、それぞれの現実のなかで、自分にとって納得できる選択を積み重ねながら生きる人が増えている。

“好き”を大切にするのは、彼らにとって単純な自己主張ではなく、タイトな現実のなかで自分らしい幸福を見つけるための知恵なのかもしれない。



エントランスは広い土間になっており、グリーンを育てたり仕事をしたりするスペースに。そこに大きなショーウィンドーをつくった。「外国のショップの外観が好きで、季節ごとにショーケースの飾りを変えたりするのも楽しみです」。大好きなディズニーランドのワールドバザール（ショップアーケード）もイメージした（撮影：大澤誠）



ディスプレイの様子（撮影：大澤誠）

最後に、これから家を持とうとする人へのアドバイスを尋ねた。

「好きな空間で暮らせることとか、好きなものに囲まれた暮らしのほうが気持ちが豊かになります。だからこそ住宅は、物件購入でお金を使い果たしてしまわず、立地や築年数などに優先順位をつけて譲れるところは譲ることが大切。

そうやってインテリアや日々の暮らしなど、好きなものにお金をかけられるような余地を、残しておくことをおすすめしたいです」

“好き”を大切にするためにも、現実的な取捨選択が必要だという言葉には、純粋さと冷静さが同居している。そのバランスの向こうに、自分らしい幸せを模索する姿が見えた気がした。



おこもり感のあるベッドは、サイドに本などを置けるボードも。ここで猫がくつろぐことも多いそう（撮影：大澤誠）



ホテルライクなサニタリー。トイレにはあえて扉をつけなかった。「洗面室にはカーテンがかけられますし、廊下からトイレは死角になっているので扉は必要ないかなと。扉の下に、ほこりが溜まったりするのも嫌なんです」（撮影：大澤誠）



書棚には仕事関係の本の他に、『二都物語』や『レ・ミゼラブル』などの19世紀ヨーロッパの長編小説なども並ぶ。「長い小説にじっくり没入する時間も大切にしています」（撮影：大澤誠）

（蜂谷 智子 ： ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰）