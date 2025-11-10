巨人の浦田俊輔内野手（２３）が９日、武器の足を生かして盗塁王に輝き、幼少期から憧れていたフジテレビ系のテレビ番組「逃走中」に出演することを目標に掲げた。Ｇ球場で打撃練習などで汗を流した背番号３２は「小さい頃の夢が『プロ野球選手で活躍して、逃走中に出る』ってことだった。活躍しないと出られないと思うので、『盗塁王』を取りたい」と燃える思いを口にした。

１年目の今季は２２試合に出場して打率２割８厘で盗塁はゼロ。「まだ納得いくスピードではない」と語り「盗塁のタイムは今は３・１秒ぐらいなので、３・０秒とか３秒を切れるぐらいに持っていきたい」と意気込む。オフは武器である足にさらなる磨きをかけ、子供の頃からの夢をかなえる。

盗塁するためにはまず出塁しないといけない。チームは岡本がメジャーに挑戦し、吉川も手術明け。内野手のレギュラー争いに、食い込み出場機会を増やす。「技術も体もレベルアップしないと絶対に割って入れない。気持ちが一番大事だと思っているので、オフの期間も気持ち切らさずに自分としっかり向き合いたい」。ハンターとの戦いを夢見て着実に成長していく。（水上 智恵）