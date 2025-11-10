「痛い」「非常に苦しい」長友佑都が本音を吐露。代表と天皇杯のかぶりに「森保監督も言っていたとおり…」【FC東京】
「非常に苦しい」
2025年11月９日に国立競技場でのFC町田ゼルビア戦を１−０と制したFC東京の長友佑都は真情をそう吐露した。
日本代表の森保一監督が11月の代表メンバー選考において「天皇杯の準決勝を戦う４クラブ（FC東京、町田、サンフレッチェ広島、ヴィッセル神戸）から招集しない方向」とコメントしたとおり、長友佑都は今回の代表活動に呼ばれなかった。
代表活動と天皇杯開催の時期が重なる現状について聞かれた長友は「森保（一）監督も言っているように、代表と天皇杯がかぶるのは痛いです」と本音を覗かせた。
「もちろん日本代表でアピールしないといけないし、とはいえ天皇杯でFC東京にタイトルをもたらしたい気持ちもあります。非常に苦しいです」
ただ、代表に呼ばれなかった以上、やることは明確だ。
「FC東京に全てを捧げたいです」
クラブでの活躍が代表に繋がる。その基本中の基本を長友は肝に銘じている。
「FC東京での活躍が代表に繋がるはずです。森保さんもみてくれていると思うので、戦力として代表に必要だというところを示したいです」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
